18 травня: народний календар і астровісник

Нині Ярини; чи час вже відкривати сіни, садимо капусту і хто, крім шкідників, активізується найближчим часом.

Церква сьогодні згадує святу великомученицю Ірину. Свята Ірина Македонська була першою жінкою, прославленою в лику великомучеників і знаходиться в одному ряді з самим Георгієм Змієборцем.

«Прийшли Ярини – не прикривай сіни», - казали в давнину, маючи на увазі, що холодів вже не буде. На Ярини господині зазвичай займалися висадкою розсади. Висаджуючи молоду капусту, селянки промовляли: «Не будь голенастою, будь пузатою; не будь пустою, будь пружною; не будь красною, будь смачною!» Подібні замовляння існували до кожного овочу. Але був ще такий нюанс: розсаду ніколи не висаджували в четвер, вважаючи, що тоді капусту понівечать шкідники. Розсаду садили обов’язково натщесерце, аби пажерливі кури не склювали.

Також цього дня вшановується ікона Божої Матері «Невпиваєма чаша», перед якою моляться, коли мають проблеми з «зеленим змієм».

Іменинниця сьогодні Ірина (Ярина).

26 місячний день, Місяць в Овні. Після 14-15 травня спосіб, яким ми починаємо відстоювати свої інтереси і добиватися бажаного результату змінюється у порівнянні з квітнем і першою половиною травня. Реалізація бажань проходитиме не відкрито, не напряму, а приховано, через навіювання, емоційний тиск, силою думки (можливо й таке). Хтось, хто має більш сильний психотип, впливатиме на слабшого. Можна сказати, що важкувато доведеться людям, які надто емоційні: у них можливі гострі реакції на стресові ситуації, вибухи неконтрольованого гніву, обурення. Активізуються любителі інтриг, пліткарі та пліткарки всіх мастей. Також значно посиляться: любов, ненависть, заздрощі, альтруїзм, конкуренція. Ретроградна Венера до 23 червня спонукатиме до серйозної переоцінки тих пріоритетів, які склалися останнім часом (рік-півтора). Це стосуватиметься відносин, соціального статусу, заробітку. Але, для такого аналізу потрібен якомога тверезіший розум – емоції заважатимуть.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1941 році – +3, а найтеплішим у 1909 - +32,1.