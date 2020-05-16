16 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Тимофія і Марфи; на кого нині велика надія, варимо зелені борщі, а також лайфхак про Місяць у Рибах.

Сьогодні в нас преподобного Феодосія Печерського – одного з основоположників чернецтва, славетного ігумена Києво-Печерського монастиря (1142-1156), учня Антонія Печерського. Преподобний Феодосій уклав статут Печерської обителі, який згодом перейняли інші монастирі Київської Русі. За часи Феодосія монастир поступово перетворився на центр літописання, перекладу й переписування релігійної літератури, на осередок освіти й культури. 1073 року розпочалося будівництво Успенського собору, значно розширилася територія монастиря.

А ще нині мучеників Тимофія і Маври, які були подружжям й прийняли мученицьку смерть за віру. «На Тимофія, - казали, - велика надія». Якщо сонячно й тепло, то така погода буде і в кінці місяця. Цей день називали також і Маврою-Молочницею, вважаючи, що відсьогодні корови, наївшись молодої соковитої трави, починають давати найсмачніше молоко. Саме хліб і молоко були основною їжею українських селян. На Марфи починали варити «зелені» борщі.

Іменинники сьогодні Тимофій, Петро, Юлія, Микола.

24 місячний день, Місяць продовжує перебувати в товаристві Риб. Що сьогодні не варто робити, так це багато й пустопорожньо теревенити і поринати у суєту. Сонце поки що сприяє реальним, дуже практичним, прикладним справам. Варто також пам’ятати про те, що коли Місяць знаходиться в Рибах, людина стає більш вразливою, на неї сильно діють різноманітні інфекції, алкоголь, навіювання, обман і просто чужа негативна енергія. Тож захищайтеся і від вірусів, і від лихого ока.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1919 році: +3,2; а найтеплішим у 1907 - +30,6.