Зберегти Великий Бар'єрний риф: вчені виростили теплостійкий корал

Учені з університету Мельбурна виростили теплостійкий корал, який допоможе зберегти Великий Бар'єрний риф на східному узбережжі країни.

Про це повідомляє телеканал 7News.

"Австралійські науковці виростили теплостійкий корал, який може допомогти зберегти відомий риф у країні впродовж наступних поколінь шляхом відновлення територій, що були зруйновані масовим відбілюванням", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, рифові корали стрімко вимирають у світі через збільшення випадків їхнього відбілювання.

Згідно з даними дослідження Великого Бар'єрного рифу у Квінсленді, що на сході країни, минулого місяця стало зрозуміло, що відбілювання вперше було помітним у всіх трьох частин найбільшого рифу у світі.

За словами одного з науковців університету Мельбурна Патріка Бургера, саме глобальне потепління загрожує існуванню рифу, адже в результаті нагрівання води відбувається процес відбілювання коралів.

Зазначається, що за останні п’ять років Великий Бар'єрний риф пережив три масові випадки відбілювання та не мав часу відновитися.

Нині науковці сподіваються, що теплостійкі корали зможуть знизити вплив відбілювання рифу під час теплових морських хвиль улітку.

Фото: AAP, Getty Images