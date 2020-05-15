15 травня: народний календар і астровісник

Що припасли для нас Борис і Гліб; кому нині добре торгуватиметься, а також чи порозуміються Місяць із Марсом у Рибах.

Сьогодні Бориса і Гліба – князів, молодших синів Київського великого князя Володимира Святославича. Обоє були підступно й жорстоко вбиті своїм старшим братом Святополком Окаянним під час міжусобної боротьби за владу. Вбивство в давні часи було звичним і найбільш дієвим засобом вирішення політичних питань, особливо, коли йшлося про верховну владу.

За народним агрокалендарем для кожного зела були свої строки посіву. Одначе з ярими колосковими намагалися впоратися до дня благовірних Бориса і Гліба (Борисів день). Про того, хто не впорався у ці строки, казали кепкуючи: «Який він хазяїн, коли він на Бориса-Гліба сподівається хліба».

Відзначали це свято й торговці, називаючи його поміж собою «баришднем». У цей день кожен з них за будь-яку ціну намагався збути свій товар, «щоб увесь рік добре торгувалось». Але найбільше Борисового дня пильнували хлібороби. Хоч і мовиться, що «Борис і Гліб сіють хліб», проте всі добре пам’ятали, що «На Бориса і Гліба найпізніша сівба».

Іменинники сьогодні Борис і Гліб.

22-23 «Водолійно-Рибний» день. О 4:26 Місяць увійде до загадкових Риб, де одразу ж зустрінеться з Марсом. О, не журіться з цього приводу! Навпаки: працездатність від подібного тандему зросте, але, лише в тому разі, якщо вона мотивована особистими, родинними або якимись емоційними потребами. Не забувайте, що Меркурій, «відповідальний» за інформаційну сферу, на два з половиною тижні переміщається в сектор своєї сили – Близнюки, тож інформаційні потоки збільшуватимуться. Зростатиме жага до нової інформації та вражень. Утім, майже все почуте і побачене влітатиме в одне вухо, а вилітатиме в інше… Інформація в цей період сприймається поверхово.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1888 році: –0,1; а найтеплішим у 2003 - +31,3.