Помер один із засновників рок-н-ролу Літл Річард

У віці 87 років помер американський співак, композитор та один із засновників жанру рок-н-рол Літл Річард.

Про це повідомляє часопис Rolling Stone.

"Літл Річард - засновник рок-н-ролу, чий запальний голос, яскравий одяг та радісний характер уособлювали дух та звучання цієї нової форми мистецтва, помер у суботу", - йдеться у повідомленні.

Музиканту було 87 років.

Музика Літла Річарда характеризувалася надзвичайною енергією та експресією: у ній домінували звучання фортепіано та крикливий спів.

До найбільших хітів митця, що стали стандартами рок-н-ролу, відносяться пісні Tutti-Frutti, Long Tall Sally та Good Golly, Miss Molly, які потрапили до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

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