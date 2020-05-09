Помер один із засновників рок-н-ролу Літл Річард
Укрінформ
У віці 87 років помер американський співак, композитор та один із засновників жанру рок-н-рол Літл Річард.
Про це повідомляє часопис Rolling Stone.
"Літл Річард - засновник рок-н-ролу, чий запальний голос, яскравий одяг та радісний характер уособлювали дух та звучання цієї нової форми мистецтва, помер у суботу", - йдеться у повідомленні.
Музиканту було 87 років.
Музика Літла Річарда характеризувалася надзвичайною енергією та експресією: у ній домінували звучання фортепіано та крикливий спів.
До найбільших хітів митця, що стали стандартами рок-н-ролу, відносяться пісні Tutti-Frutti, Long Tall Sally та Good Golly, Miss Molly, які потрапили до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.
Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock