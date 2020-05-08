8 травня: народний календар і астровісник

Нині святого Марка; де нині ключі від неба, кому буде парко, та коли закінчиться карантин.

Церква цього дня вшановує апостола й євангеліста Марка. Маркова мати сповідувала християнство, тому він ще з юних літ долучився до общини учнів Ісуса Христа. За переказами, заснував Церкву в Єгипті, був першим єпископом Александрії. На іконах цей апостол зображується зазвичай із крилатим левом. Святий Марк є покровителем єгипетських християн, Венеції та німецького острова Райхенау, де покоїться часточка його мощей. Головна міська площа Венеції має ім’я святого Марка, відомим на цілий світ є і собор святого Марка.

В народі Марка називали «Ключником», вважаючи, що в нього зберігаються ключі від неба. Начебто тими ключами він відмикає небо й пускає дощі. Тому цього дня молилися, щоб не було посухи. А ще в цей день має бути тепло, тому казали: «На Марка небо ярке – на вулиці парко, а бабі в хаті жарко». Примічали: якщо до Марка не зацвіли яблуні, то це віщувало неврожай. Яблуні вже доцвітають, тож сподіваймося на врожай. Хоча, «скажеш «гоп», коли перескочиш»…

Іменинники сьогодні Марк, Василь, Сергій.

16-ий місячний день. Місяць о 10:16 переходитиме від Скорпіона до Стрільця. Можна сказати, що після десятої стане важче стримувати власні емоції, а це, в свою чергу, спонукатиме до різних конфліктів, побутових травм, помилок. Всі приховані та напівприховані переживання, попри зусилля волі, рватимуться на волю. Варто також нагадати, що триває період Тільця, який не тільки опікується «земними» речами – фінансами, благополуччям, достатком, комфортом, але є індивідуалістом і трудягою. Тож тому, хто нині при ділі – набагато легше переживати карантин, ніж тим, хто «мається» без справ. Витримувати відсутність спілкування нині легше, ніж бездіяльність. Після 20 травня настає період Близнюків, тож про карантин можна буде забути – людей нестримно тягнутиме до спілкування, контактів і пересування.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1953 році: +0,5; а найтеплішим у 1907 - +28,2.