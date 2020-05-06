Помер один із засновників гурту Kraftwerk Флоріан Шнайдер
Укрінформ
Один із засновників музичного гурту Kraftwerk Флоріан Шнайдер помер на 74-му році життя.
Про це повідомляє ВВС.
«Флоріан Шнайдер, співзасновник впливової електронної поп-гурту Kraftwerk, помер у віці 73 років», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що він помер «від нетривалого онкологічного захворювання» всього через кілька днів після свого дня народження.
Шнайдер сформував групу Kraftwerk з Ральфом Хюттером в 1970 році і залишався її учасником до 2008 року.
Німецький квартет Kraftwerk встановив еталон для синтезаторної музики в 1970-х і 80-х роках, найбільш відомі їхні хіти Autobahn і The Model.
Kraftwerk досягли успіху не тільки як музичні інноватори, а й в комерційному плані, надихаючи безліч артистів різних жанрів - від техно до хіп-хопу.