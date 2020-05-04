Відомі актори презентували нову книжку Сенцова "Другу варто придбати"

Видавництво Старого Лева підготувало відеопрезентацію нової книжки кінорежисера, сценариста та громадського активіста Олега Сенцова «Другу також варто придбати» – апокаліптичного роману, написаного у в’язниці.

Про це повідомив сам автор на сторінці у Facebook, розмістивши відео.

«Відомі актори читають уривки з мого нового роману», - написав Сенцов.

Як зазначили у видавництві, сам роман вийде друком вже наступного тижня, а вже зараз замовити його можна в онлайн-книгарні Старого Лева.

«Книжку Олега Сенцова для вас читали актори театру і кіно: Віктор Андрієнко, Олена Узлюк, Віктор Жданов, Римма Зюбіна, Анастасія Пустовіт та Олександр Бегма. Монтувала Катерина Набережних», - ідеться під відеопрезентацією.

Як повідомляв Укрінформ, роман Сенцов написав під час ув’язнення в російській колонії в Якутії у 2017 році. На сторінках книги «Другу також варто придбати» – вигадані фантастичні реалії (позаземна цивілізація, яка нібито прагне врятувати людей від них самих) та цілком реальні проблеми людства – боротьба за ресурси, колабораціонізм, вплив пропаганди на свідомість громадян та роль у цьому всьому маленької людини.

Як і дві попередні книги Олега Сенцова – «Жизня» та «Маркетер», – новий роман вийде у «Видавництві Старого Лева» та буде доступний двома мовами: українською (в перекладі Сергія Осоки) та російською (в електронному варіанті).