Відомі актори презентували нову книжку Сенцова

Відомі актори презентували нову книжку Сенцова "Другу варто придбати"

Відео
Укрінформ
Видавництво Старого Лева підготувало відеопрезентацію нової книжки кінорежисера, сценариста та громадського активіста Олега Сенцова «Другу також варто придбати» – апокаліптичного роману, написаного у в’язниці.

Про це повідомив сам автор на сторінці у Facebook, розмістивши відео.

«Відомі актори читають уривки з мого нового роману», - написав Сенцов.

Як зазначили у видавництві, сам роман вийде друком вже наступного тижня, а вже зараз замовити його можна в онлайн-книгарні Старого Лева.

«Книжку Олега Сенцова для вас читали актори театру і кіно: Віктор Андрієнко, Олена Узлюк, Віктор Жданов, Римма Зюбіна, Анастасія Пустовіт та Олександр Бегма. Монтувала Катерина Набережних», - ідеться під відеопрезентацією.

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Як повідомляв Укрінформ, роман Сенцов написав під час ув’язнення в російській колонії в Якутії у 2017 році. На сторінках книги «Другу також варто придбати» – вигадані фантастичні реалії (позаземна цивілізація, яка нібито прагне врятувати людей від них самих) та цілком реальні проблеми людства – боротьба за ресурси, колабораціонізм, вплив пропаганди на свідомість громадян та роль у цьому всьому маленької людини.

Як і дві попередні книги Олега Сенцова – «Жизня» та «Маркетер», – новий роман вийде у «Видавництві Старого Лева» та буде доступний двома мовами: українською (в перекладі Сергія Осоки) та російською (в електронному варіанті).

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