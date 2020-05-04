Відомі актори презентували нову книжку Сенцова "Другу варто придбати"
Про це повідомив сам автор на сторінці у Facebook, розмістивши відео.
«Відомі актори читають уривки з мого нового роману», - написав Сенцов.
Як зазначили у видавництві, сам роман вийде друком вже наступного тижня, а вже зараз замовити його можна в онлайн-книгарні Старого Лева.
«Книжку Олега Сенцова для вас читали актори театру і кіно: Віктор Андрієнко, Олена Узлюк, Віктор Жданов, Римма Зюбіна, Анастасія Пустовіт та Олександр Бегма. Монтувала Катерина Набережних», - ідеться під відеопрезентацією.
Як повідомляв Укрінформ, роман Сенцов написав під час ув’язнення в російській колонії в Якутії у 2017 році. На сторінках книги «Другу також варто придбати» – вигадані фантастичні реалії (позаземна цивілізація, яка нібито прагне врятувати людей від них самих) та цілком реальні проблеми людства – боротьба за ресурси, колабораціонізм, вплив пропаганди на свідомість громадян та роль у цьому всьому маленької людини.
Як і дві попередні книги Олега Сенцова – «Жизня» та «Маркетер», – новий роман вийде у «Видавництві Старого Лева» та буде доступний двома мовами: українською (в перекладі Сергія Осоки) та російською (в електронному варіанті).