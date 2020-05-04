Книга-біографія принца Гаррі й Меган Маркл з’явиться у серпні

Книга біографії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, яка має назву «Знайти свободу», буде випущена онлайн 11 серпня, а паперова версія з’явиться вже 20 серпня.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Книга біографії герцога й герцогині Сассекських називається «Знайти свободу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що книга про принца Гаррі й Меган Маркл буде випущена онлайн 11 серпня, а паперова версія з’явиться вже 20 серпня у магазинах.

Згідно з коротким описом книги, її зміст буде наповнений «справжньою історією» про пару.

Як відомо, герцог і герцогиня Сассекські за власним рішенням формально усунулися від виконання обов’язків членів британської королівської родини 31 березня, проте це рішення буде переглянуте через рік. Нині сімейна пара з сином мешкають у Лос-Анджелесі.