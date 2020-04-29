29 квітня: народний календар і астровісник

Нині Агапії; хто під кущем знайде рай, кого шукати на пагорбі та з чого варто почати ранок.

Сьогодні мучениць Агапії, Ірини і Хіонії, що жили за часів правління імператора Діоклетіана. Вони були сестрами, сповідували християнство, але рано залишились сиротами. Коли виросли і стали вродливими дівчатами – у них почалися проблеми. Женихи, які до них сваталися, були язичниками, тому про шлюб сестри навіть і чути не хотіли. Їм довелося тікати, переховуватися, але невдовзі їх все одно схопили. Агапію і Хіонію одразу спалили живцем, а Ірину спочатку віддали до будинку розпусти а потім теж стратили.

Вважалося, що від сьогодні мають починатися по-справжньому теплі дні. Хоча, «Буває май – під кущем рай, а буває май – коневі сіна дай, а сам на піч утікай». На Агапії спостерігали за погодою і за птахами: «Якщо жайвори здебільшого співають уранці – чекай доброго врожаю з раннього посіву, якщо ж під обід – ліпше вродить середній посів»; «Якщо перші гриби – зморшки та сморжі – виросли на пагорбі, то на дощове літо, коли ж в улоговині – на сухе».

З іменинами вітайте Ірину, Леоніда, Галину, Ніку.

7-8 місячні дні; Місяць продовжує перебувати в Раку. Працювати не хочеться, натомість нездоланно тягне «відлинювати», байдикувати, займатися якимись своїми справами. Настрій – поетично-романтичний; душа братиме гору над усім іншим… З 28 квітня по 4 травня варто очікувати несподіваних новин. Все, що почуєте сьогодні – сприйматимете близько до серця, але не варто надмірно журитися з поганого – все минеться. Сьогодні не тільки емоційна чутливість на високому рівні, але й фізіологічна. Будь-які відчуття тіла будуть дуже глибокими. Аби пересвідчитись у цьому, почніть із поцілунків.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1915 році – -1,1, а найтеплішим у 2009 – +27,2.