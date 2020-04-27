У Франківську молдавський режисер репетирує виставу онлайн

В Івано-Франківському облмуздрамтеатрі головний режисер «Театру без назви» у Кишиневі Міхай Тарна розпочинає віртуальні репетиції.

Про це повідомляє у Фейсбуці Франківський драмтеатр.

«Уже з вівторка до нашого репетиційного процесу долучається Mihai Tarna – театральний і кінорежисер, головний режисер Teatrul Fără Nume в Кишиневі – «Театр без назви», якщо буквально, або «Театр без назви називається Театр...» - як він сам себе позиціонує. Режисер розпочне розмову з акторами про театр і майбутню постановку», - йдеться у повідомленні.

Тут зазначають, що це буде віртуальний і другий візит режисера з Кишинева. Перший візит Міхай Тарна до Івано-Франківська відбувся у грудні 2019, коли Франківський драмтеатр відзначав своє 80-ліття.