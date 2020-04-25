25 квітня: народний календар і астровісник

Нині Василя Парильника; хто кого запарить, чи стане нарешті сумний веселим і про позитив на вагу золота.

Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день ветеринарного лікаря, а також Всесвітній день пінгвінів – дива еволюції, єдиного птаха, що може плавати, але не вміє літати. Так само, як білий ведмідь є символом Північного полюсу, пінгвін – один із символів Антарктиди з її мінус 60. Саме о цій порі у птахів починається шлюбний період. До речі, здатність літати пінгвіни втратили десь 70 мільйонів років тому – саме тоді вони «проміняли» небо на море. Швидкість, з якою пінгвін нині «літає» під водою – 40 км.год. Найбільше пінгвінів на Південному полюсі, хоча є вони й на екваторі, зокрема на Галапагоських островах.

Цього дня Церква вшановує преподобного Василія сповідника, єпископа Парійського. Василій жив у VІІІ столітті в місті Парія. Постраждав святий під час періоду іконоборства. В народі Василія Парійського «охрестили» по-своєму: Василем-Парильником. «На Василя Парильника весна землю парить», - казали колись у давнину. Якщо цього дня сонце й дійсно добряче прогрівало землю, то літо мало бути спекотним, а врожай – щедрим. А ще наші пращури казали, що «У весняну погоду і смутний веселим буває».

З іменинами вітайте Василя, Давида, Івана, Сергія й Анфісу.

2-3 місячні дні, благословенна субота! О 10:21 Місяць залишить Тільця і перейде до Близнюків. Варто знову нагадати, що всі ті труднощі, з якими ми зіштовхуємося впродовж усієї третьої декади квітня – доленосні (Господи, невже залишились іще ті, хто цього не помітив?). Можливо, вчора і позавчора хтось трішечки перенервував, перехвилювався, тож сьогодні має заспокоїтись, «увімкнути мозок» і доволі тверезо і об’єктивно оцінити ситуацію, події останніх днів. Позитивні враження, позитивне спілкування, дотепна кінокомедія, букет яскравих квітів, смачний пиріг – всі ці прості, милі і звичні (можливо навіть і банальні) речі зможуть якщо й не суттєво підняти, але утримати настрій. Кому вже зовсім кепсько – може пустити сльозу. Попустить.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1988 році: –1,5, а найтеплішим у 1943 – +27,5.