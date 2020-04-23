Сценарист "Богемної рапсодії" попрацює над фільмом про Вітні Г'юстон
Про це заявив музичний продюсер Клайв Девіс, повідомляє АР.
"З усього мого особистого та професійного досвіду роботи з Вітні від її пізніх підліткових років до її трагічної передчасної смерті, я знаю, що повна історія Вітні Г'юстон ще не розказана", - заявив Девіс.
За його словами, сценарій МакКартена нарешті розкриє "Вітні повністю, чий геніальний вокал глибоко вплинув на світ, поки вона жорстоко билася з демонами, які повинні були її знищили".
Біографічна стрічка матиме назву “I Wanna Dance with Somebody” ("Я хочу танцювати з ким-небудь").
МакКартен, який отримав «Оскар» за фільми «Теорія всього» та премію BAFTA за «Темні часи», висловив вдячність за можливість тісно співпрацювати з людьми, які найкраще знали Г'юстон.
Інформації про те, хто саме зніматиме стрічку, а також акторський склад та терміни виробництва проєкту поки не повідомляються.
Як повідомлялося, Вітні Г'юстон - американська попспівачка, що співала також у стилях R&B та ґоспел. Одна з найуспішніших співачок світу: кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників.
Розпочала творчу кар'єру 1985 року, видавши епонімний альбом. Зігравши одну з головних ролей та виконавши музичні партії у фільмі «Охоронець» (англ. «The Bodyguard»), була дуже популярною у 1992. Її балада «Завжди кохатиму тебе» («I Will Always Love You»), виконана в кінофільмі, стала світовим хітом.
Згідно з «Книгою рекордів Гіннеса», Г'юстон є найбільш нагородженою артисткою за всі часи («The Most Awarded Female Artist of All Time»). Зокрема, це 6 нагород «Ґреммі», 15 нагород «Billboard Music Awards», 21 нагорода «American Music Awards», дві нагороди «Еммі», «BET Lifetime Achievement Award» та інші.
Фото: GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES