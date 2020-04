Сценарист "Богемної рапсодії" попрацює над фільмом про Вітні Г'юстон

Художній фільм про життя американської попспівачки Вітні Г'юстон знімуть за сценарієм автора фільму "Богемна рапсодія" Ентоні МакКартена.

Про це заявив музичний продюсер Клайв Девіс, повідомляє АР.

"З усього мого особистого та професійного досвіду роботи з Вітні від її пізніх підліткових років до її трагічної передчасної смерті, я знаю, що повна історія Вітні Г'юстон ще не розказана", - заявив Девіс.

За його словами, сценарій МакКартена нарешті розкриє "Вітні повністю, чий геніальний вокал глибоко вплинув на світ, поки вона жорстоко билася з демонами, які повинні були її знищили".

Біографічна стрічка матиме назву “I Wanna Dance with Somebody” ("Я хочу танцювати з ким-небудь").

МакКартен, який отримав «Оскар» за фільми «Теорія всього» та премію BAFTA за «Темні часи», висловив вдячність за можливість тісно співпрацювати з людьми, які найкраще знали Г'юстон.

Інформації про те, хто саме зніматиме стрічку, а також акторський склад та терміни виробництва проєкту поки не повідомляються.

Як повідомлялося, Вітні Г'юстон - американська попспівачка, що співала також у стилях R&B та ґоспел. Одна з найуспішніших співачок світу: кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників.

Розпочала творчу кар'єру 1985 року, видавши епонімний альбом. Зігравши одну з головних ролей та виконавши музичні партії у фільмі «Охоронець» (англ. «The Bodyguard»), була дуже популярною у 1992. Її балада «Завжди кохатиму тебе» («I Will Always Love You»), виконана в кінофільмі, стала світовим хітом.

Згідно з «Книгою рекордів Гіннеса», Г'юстон є найбільш нагородженою артисткою за всі часи («The Most Awarded Female Artist of All Time»). Зокрема, це 6 нагород «Ґреммі», 15 нагород «Billboard Music Awards», 21 нагорода «American Music Awards», дві нагороди «Еммі», «BET Lifetime Achievement Award» та інші.

Фото: GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES