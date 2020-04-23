У США померла двічі номінована на "Оскар" актриса

Голлівудська актриса Ширлі Найт, двічі номінована на премію Оскар, померла в США у віці 83 років.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

«Найт померла у середу від природних причин в будинку своєї дочки, актриси Кейтлін Хопкінс, в Сан-Маркосі, Техас», - йдеться у повідомленні.

Ширлі Найт вперше з'явилася на екранах в епізодичній ролі у 1955 році, а через три роки отримала першу помітну роль в телесеріалі «Оленяча шкіра».

Через рік Найт була номінована на премію «Оскар» як найкраща акторка другого плану за роль у фільмі «Темрява нагорі сходів», і ще раз в 1962 році за фільм «Солодкоголосий птах юності».

У подальші роки у неї були ролі в картинах «Голландець» (1967), «Люди дощу» (1969), «Джаггернаут» (1974) і «Полонені "Посейдона"» (1979).

Її театральні ролі включають участь в постановках «Повернення», «Маленький Шеба», «Ми завжди живемо в замку» і «Монологи вагіни».

У 1960-х роках вона майже зовсім залишила зйомки в Голлівуді, присвятивши себе Бродвею. У 1976 році Ширлі Найт була удостоєна премії «Тоні» за постановку «Діти Кеннеді».

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Наприкінці 1990-х вона знову стала активно зніматися в кіно і на телебаченні. У 1996 році акторка з'явилася в невеликій ролі у фільмі «Якби стіни могли говорити». У 1997 році вона зіграла матір Гелен Гант у фільмі «Краще не буває», а далі послідували ролі в серіалах «Вона написала вбивство», «Закон і порядок», «Поліція Нью-Йорка», «Тридцять-з-чимось» і «Відчайдушні домогосподарки», де вона зіграла свекруха Брі — Філліс Ван Де Камп.

Актриса була удостоєна трьох премій Emmy та Золотого глобусу. Всього за свою кар'єру вона мала понад 100 ролей в кіно і серіалах.

Фото: hollywoodreporter.com