Новий роман Сенцова вийде вже за місяць

Вже за місяць світ побачить апокаліптичний роман кінорежисера, сценариста, письменника та громадського активіста Олега Сенцова, який він написав під час ув’язнення в колонії в Якутії у 2017 році.

Про це повідомляє «Видавництво Старого Лева».

«На сторінках книги «Другу також варто придбати» – вигадані фантастичні реалії (позаземна цивілізація, яка нібито прагне врятувати людей від них самих) та цілком реальні проблеми людства – боротьба за ресурси, колабораціонізм, вплив пропаганди на свідомість громадян та роль у цьому всьому маленької людини», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, як і дві попередні книги Сенцова – «Жизня» та «Маркетер», – новий роман буде доступний двома мовами: українською (в перекладі Сергія Осоки) та російською (в електронному варіанті).

Сам Сенцов розповів, що роман «Другу також варто придбати» був задуманий в рамках трилогії, коли він ще писав свій перший роман «Купіть книгу – вона смішна». Тоді, в 2010 році, він не думав, що його книги будуть видані. Але пообіцяв собі, що якщо перший роман колись буде виданий, то він напише другий, а потім, можливо, і третій.

«Уже перебуваючи в ув’язненні, на той момент в північному якутському таборі в 2017 році, я дізнався, що моя книга видана, і почав отримувати позитивні відгуки від простих читачів. Тому я розпочав роботу над другою книгою. Працюючи щодня, написав її приблизно за 3 місяці – на щастя, часу у в'язниці достатньо. Через два роки, на початку 2019-го, я зробив другу редакцію і відправив чистовик на волю, оскільки не знав, скільки ще мені доведеться перебувати за гратами (в той же час були відправлені “Маркетер” і сценарій нового фільму)», – сказав Сенцов.

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За його словами, головна тема роману — це прагнення більш технічно та інтелектуально розвиненого суспільства нав’язати свої правила життя менш розвиненому.

«Коли роман лише задумувався, я керувався невдалим досвідом США, їхніми спробами просування демократії на Близькому Сході, в тому числі з застосуванням військової сили. Тому дія роману відбувається в Америці, але цього разу прилітають інопланетяни, беруть країну під контроль і вже самих американців починають змушувати жити за їхніми правилами. Це була початкова ідея, але коли писався роман, то на нього, звісно ж, вплинули події 2014 року — окупація Криму російськими військами і колабораціонізм частини населення та органів місцевої влади, які слідували за нею», - зауважує Сенцов.

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка. Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений 2019 року.