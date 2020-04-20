"Молодість" проведе КіноTalk #4: Режисерський погляд

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" запрошує 20 квітня о 19:00 на четвертий КіноTalk за участі трьох українських режисерів нової хвилі.

Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

«Говоритимемо про виклики режисерської професії та реалії кіновиробництва в Україні з Мариною Степанською, Дмитром Сухолитким-Собчуком і Романом Бондарчуком», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, модератор ефіру – український режисер, автор проєкт «Слышь, Тарантино!» Дмитро Авдєєв.

КіноTalk – це онлайн-проект кінофестивалю «Молодість» спільно з KyivMusicFilm та «Слышь, Тарантино!». Щотижня на YouTube-каналі КМКФ «Молодість» йдеться про актуальні теми української кіноіндустрії з її успішними представниками.