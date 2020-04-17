Українська кіноакадемія запускає "Кіновернісаж online"

Онлайн-проєкт «Кіновернісаж» розпочинає з 20 квітня Українська кіноакадемія.

Про це повідомляється на її сторінці у Facebook.

«Щодня з 20 квітня по 1 травня о 20:00 вмикайте hromadske та долучайтесь до обговорення. Будемо спілкуватись із номінантами на головну українську кінопремію у категоріях: Найкращий фільм, Найкраща режисерська робота, Найкраща робота художника-постановника, Найкращий сценарій, Найкраща операторська робота, Найкраща музика, Найкраща пісня, Найкраща жіноча роль, Найкраща жіноча роль другого плану, Найкраща чоловіча роль, Найкраща чоловіча роль другого плану, Найкращий документальний фільм», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Кіновернісаж online» - це перегляд фільмів онлайн, чиї творці номіновані на Четверту національну кінопремію «Золота Дзиґа»; зустріч з номінантами та обговорення фільмів у прямому ефірі; можливість поставити запитання про їхню творчість українським акторам/режисерам/операторам тощо у чаті ефіру.

Кіноакадеміки пропонують легально подивитись ті з фільмів-номінантів, що є на платформах Takflix, MEGOGO, OLL.TV, та долучитись до обговорення з їхніми творцями. Модераторами виступлять професійні кінокритики та кіножурналісти.

Фільми-учасники проєкту «Кіновернісаж – online»: «Вулкан», «Людина з табуретом», «Портрет на тлі гір», «Панорама», «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго», «Додому», «Гуцулка Ксеня», «Мої думки тихі», «Чорний ворон», «Історія Зимового саду», «Крути 1918», «Захар Беркут».

2 травня «Кіновернісаж» завершиться гучною онлайн-вечіркою «Кінодрайв», подробиці про яку обіцяють повідомити згодом.

Організатори проєкту – Up Studio та Українська кіноакадемія. Партнер проєкту – hromadske.ua.