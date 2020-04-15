На онлайн-фестивалі європейського кіно покажуть фільми з Венеції та Канн

Компанія Артхаус Трафік запрошує 21 – 27 квітня на онлайн-фестиваль європейського кіно.

Про це повідомляє прес-служба кінокомпанії на сторінці у Facebook.

«До програми увійшли 8 хітів із відеокоментарями українських критиків Олександра Гусєва та Анни Дацюк», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, переглянути фільми можна буде безкоштовно з 21 по 27 квітня.

У програмі фестивалю: комедія «Чемпіони» (Іспанія), реж. Хав'єр Фессер; мелодрама «Франц» (Німеччина, Франція), реж. Франсуа Озон; трагікомедія «Велика краса» (Італія, Франція), реж. Паоло Соррентіно; драма-антиутопія «У моїй кімнаті» (Німеччина), реж. Ульріх Кьолер; сайфай-трилер «Малюк Джо» (Австрія, Велика Британія), реж. Джессіка Гауснер; історична драма «Анджело» (Австрія), реж. Маркус Шляйнцер; мелодрама «Холодна війна» (Польща, Франція), реж. Павел Павліковський; трагікомічне роуд-муві «Король бельгійців» (Бельгія), реж. Петер Бросенс, Джессіка Хоуп Вудворт.

Фільм «Король бельгійців» демонструється з українськими субтитрами, «Велика краса» – з українською озвучкою. Решта фільмів мають субтитри або озвучку на вибір.

Кінофестиваль організовано за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні спільно з європейськими культурними інституціями.

Як наголошують організатори, Європейський Союз виділяє Україні 190 мільйонів євро на боротьбу з поширенням коронавірусу – та закликає всіх дотримуватись правил карантину.

На фото: фільм "Холодна війна"