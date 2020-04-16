У Трускавці встановили рекорд - 12-річна дівчинка спекла тисячу пасок

У Трускавці представники Книги рекордів України зафіксували новий всеукраїнський рекорд. 12-річна киянка спекла найбільшу кількість пасочок серед дітей, а саме - тисячу.

Про це повідомила пресслужба Трускавецької міської ради.

"16 квітня у Чистий (Живний) четвер у Трускавці було зафіксовано новий всеукраїнський рекорд. Представники Книги рекордів України на чолі з генеральним директором цієї організації Ганною Крисюк підтвердили, що саме у Трускавці 16.04.2020 р. виготовлена найбільша кількість пасочок дитячими руками. Автором рекорду є 12-річна киянка Анастасія Євдоченко, котра час карантину проводить з батьком у Трускавці. Дівчинка дуже талановита, займається у вокальній студії, відома унікальним виконанням гімну України на стадіоні «Олімпійський», переможниця ряду вокальних та модельних конкурсів. Настя виступила з ініціативою напекти так багато пасок, щоб на Великдень їх отримала кожна потребуюча людина", - йдеться в повідомленні.

Батько Анастасії Олег Євдоченко відразу підтримав ініціативу доньки. До акції долучилися «Хижина СПА» та пекарня «Братрура». Меценати винайняли мікроавтобус та легкові автомобілі, щоб розвезти паски потребуючим.

Допомагають роздавати великодні паски і соціальні служби Трускавця: міський центр соціальних служб у справах сім`ї, молоді та спорту, територіальний центр соціального обслуговування, відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, служба у справах дітей.

Слід зазначити, що трускавецькі пасочки, які під пильним оком професійних пекарів місила та пекла Настя, помандрують не лише до трускавецьких осель. Святкову великодню випічку скуштують і вихованці дрогобицьких та бориславських інтернатів, діти з Дрогобицького добровільного товариства дітей-інвалідів «Надія».

Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантин у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Фото: Трускавецька міськрада