Київський театр репетирує онлайн виставу про Марію Примаченко

Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня» розпочав роботу над новою виставою, присвяченою видатній українській художниці Марії Примаченко, а перші репетиції проходять онлайн.

Про це Укрінформу повідомила директор - художній керівник театру Ільїна Генсицька.

«Ми тимчасово припинили грати вистави 15 квітня і весь художньо-артистичний персонал перейшов на роботу на віддаленому доступі. Карантин змусив нас скоригувати свою діяльність. Розпочато роботу над новою виставою, присвяченою Марії Примаченко. І хоча цю постановку ми планували ще у 2019 році до ювілею видатної української художниці, від своєї ідеї не відмовились», - зазначила Генсицька.

Перший репетиційний етап розпочався у режимі онлайн. За словами Генсицької, такий досвід для них перший, але вона думає, що він приживеться, надто коли театр працюватиме з режисерами з інших міст або країн.

Над виставою працює Тетяна Матасова, вона ж є й автором драматургічного матеріалу. Текст писався для актрис театру «Берегиня» - заслуженої артистки України Надії Буравської та Марини Корогоди. Зараз вони не лише читають тексти, розбирають п'єсу, але й малюють в стилі Марії Примаченко, працюють над етюдами.

«Цей етап викликає у акторок захоплення, що, я впевнена, позначиться на результаті. В той самий момент над музичною партитурою вистави працює народний артист України Микола Буравський. Він добирає пісні, працює над обробками. Окрім цього, артисти-вокалісти почали роботу над відновленням музичного матеріалу з циклу календарно-обрядових пісень, який стане основою до нової вистави-концерту. Хореографи щоденно займаються вдома під контролем головного балетмейстера, щоб не втратити форму, розповіла керівниця театру «Берегиня».