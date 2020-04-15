Київський театр репетирує онлайн виставу про Марію Примаченко

Київський театр репетирує онлайн виставу про Марію Примаченко

Укрінформ
Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня» розпочав роботу над новою виставою, присвяченою видатній українській художниці Марії Примаченко, а перші репетиції проходять онлайн.

Про це Укрінформу повідомила директор - художній керівник театру Ільїна Генсицька.

«Ми тимчасово припинили грати вистави 15 квітня і весь художньо-артистичний персонал перейшов на роботу на віддаленому доступі. Карантин змусив нас скоригувати свою діяльність. Розпочато роботу над новою виставою, присвяченою Марії Примаченко. І хоча цю постановку ми планували ще у 2019 році до ювілею видатної української художниці, від своєї ідеї не відмовились», - зазначила Генсицька.

Перший репетиційний етап розпочався у режимі онлайн. За словами Генсицької, такий досвід для них перший, але вона думає, що він приживеться, надто коли театр працюватиме з режисерами з інших міст або країн.

Над виставою працює Тетяна Матасова, вона ж є й автором драматургічного матеріалу. Текст писався для актрис театру «Берегиня» - заслуженої артистки України Надії Буравської та Марини Корогоди. Зараз вони не лише читають тексти, розбирають п'єсу, але й малюють в стилі Марії Примаченко, працюють над етюдами.

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«Цей етап викликає у акторок захоплення, що, я впевнена, позначиться на результаті. В той самий момент над музичною партитурою вистави працює народний артист України Микола Буравський. Він добирає пісні, працює над обробками. Окрім цього, артисти-вокалісти почали роботу над відновленням музичного матеріалу з циклу календарно-обрядових пісень, який стане основою до нової вистави-концерту. Хореографи щоденно займаються вдома під контролем головного балетмейстера, щоб не втратити форму, розповіла керівниця театру «Берегиня».

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