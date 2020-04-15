15 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Велика Середа; готуємо тісто для пасок, дістаємо писала для писанок і метикуємо, як жити далі.

У середу Великої седмиці Церква згадує дві знакові події: зраду Ісуса Христа Іудою і помазання блудницею Спасителя миром. Митрополит Антоній Сурозький в одній із своїх проповідей каже наступне: «Забудьмо себе! Станьмо перед лицем того, що відбувається. І нехай ці події нас б’ють і судять, і виправляють, і кують, як молот кує залізо. Не захищайтеся від того, що ви почуєте і побачите, від того, що відбувається в ці страшні дні: як людину загнали, замучили і вбили – тому що ми всі такі ж самі, як ті натовпи, які оточували Христа. Станьмо перед лицем і цієї правди; здійснімо і над собою суд, і тоді, можливо, здригнеться в нас щось не на мить, а назавжди; і з цієї Страсної, можливо, ми вийдемо дещо більш справжніми людьми, оновленими за подобою Того, Хто помер у ці дні…»

Сьогодні востаннє читається молитва преподобного Єфрема Сиріна з трьома великими поклонами. Вірянин має «забути» про себе, натомість жити останніми подіями Євангелія.

Велика середа була своєрідним завершувачем основних передсвяткових робіт: у середу під вечір вже годилося впоратися з городом, навести лад у хаті, прибрати її зовні; чисто мало були і на подвір’ї. Ввечері починали вчиняти тісто для пасок та інших обрядових виробів. Дівчата вибирали яйця для крашанок та писанок і готували віск, писала, природні барвники. До Великодня годилося зробити стільки писанок, щоб можна було подарувати хлопцям, хрещеникам, навіть випадковим людям, котрі завітають на гостину.

Іменинники сьогодні Тит, Амфан, Єдесій і Полікарп. Нині чоловіків з такими іменами немає. Хіба що ченці.

22 місячний день. Місяць від Козерога перейде до Водолія. Ну от: космос наче знає, що в нас Страсна седмиця і теж вирішив піддати нас певним випробовуванням: о 10:38 Місяць увійде в знак Водолія. І все б нічого, хоча знак Водолія для Місяця й не надто комфортне місце, але там зібралися аж чотири(!) планети: Сатурн, Юпітер, Плутон і Марс. Дві останні вирізняються агресивністю – звісно, не в прямому сенсі, а в алегоричному. Уявляєте, яке це гравітаційне поле? Під час переходу в знак Водолія – дві-три години до і так само після, Місяць сприйматиме і передаватиме нам ті імпульси, що ретранслюватимуть вищезгадані планети. Тож готуйтеся до тотальної нестабільності. Вчорашній вечір і сьогоднішній день – найважчий період усього тижня і навіть місяця. Зауважуйте все, що з вами нині трапляється і метикуйте, як жити далі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році – -4,2, а найтеплішим у 1972 – +24,1.