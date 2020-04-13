В гостях у Римі: карантин в Італії очима української студентки

Анжеліка Буркіна навчається в магістратурі римського університету La Sapienza і тому в цей непростий час перебуває саме в Римі. Ми зателефонували до неї і довідались про відмінності українського та італійського карантину.

Нам всім трошки важко в понеділок, погодьтеся? Іноді не виходить одразу включитися, щоб продовжувати справи, особливо в карантин. Саме тому ми придумали рубрику "З понеділка почну", де різні неординарні особистості будуть мотивувати вас на нові звершення! Сподіваємось наші подкасти допоможуть вам не прокрастинувати і надихнуть на увесь тиждень вперед!

Наша гостя розповіла про справжній карантин по-італійські, бо залишати домівку можна лише за спеціальним сертифікатом. А також про засмучений стан італійців, в яких, як відомо, дуже розвинений культ сім'ї, але вони були вимушені цього року проводити Великдень в нетрадиційний спосіб - без сімейного кола. Також поділилася своїми лайфхаками щодо навчання в Італії, де, до речі, разом з іншими студентами запустила інформаційну кампанію в підтримку проєкту зі збору коштів для незалежної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» і запрошує українських студентів приєднатися до акції за хештегом #aiutosenzafrontiere.

*Довідково. "Лікарі без кордонів" допомагають національним системам охорони здоров'я впоратися з пандемією Covid-19. І в цьому їх підтримує група студентів курсу магістратури «Медіа, діджитал комунікацій і журналістики» Римського університету "La Sapienza", які запустили в інтернеті інформаційну кампанію в підтримку проекту по збору коштів для незалежної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів». Студенти запрошують всіх, у кого є можливість, зайти на головну сторінку проекту «Лікарі без кордонів» ("Medici Senza Frontiere"), де детально пояснюються процедура пожертвування на користь організації, а також стежити за роботою асоціації в Інтернеті за допомогою хештегу #aiutosenzafrontiere

Профіль проекту в instagram

Використано фото з Instagram Анжеліки Буркіної

#aiutosenzafrontiere #smm20 #social4social