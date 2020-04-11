11 квітня: народний календар і астровісник

Нині праведного Лазаря; чи побачимо сині хмари, чи буде літо щедрим на мед і де нині Меркурій.

Сьогодні Лазарева субота, день, коли Ісус Христос воскресив праведного Лазаря. За Євангелієм, напередодні тріумфального в’їзду Господа в Єрусалим і за тиждень до Своєї смерті і Воскресіння, Христос воскресив із мертвих свого давнього приятеля, брата Марфи і Марії – Лазаря. На той час Лазар вже був чотириденним покійником, тому його воскресіння стало для люду найбільшим дивом, а також підтвердженням того, що Ісус Христос – очікуваний Месія, адже будь-яке диво можна зрозуміти, але осягнути перемогу над смертю – вічним законом-прокляттям людського життя – було неймовірним. Це була нечувана і небачена річ, усім дивам диво, тому звістка про воскресіння Лазаря розлетілась всією Юдеєю. Тисячі людей увірували в Ісуса, але фарисеїв ця подія остаточно розлютила й вони вирішили будь-що вбити Спасителя. Стосовно Лазаря, то він після свого воскресіння прожив на білому світі ще 30 років. Служив єпископом і помер на Кіпрі в 63 році – був, так би мовити, політичним емігрантом, адже на батьківщині його життю загрожувала небезпека. За легендою, до кінця життя Лазар не сміявся. Лише легка усмішка інколи торкалася його вуст.

Сині хмари – на тепло й опади. Якщо верба зацвіла, коли стояла ясна й тепла погода, - літо буде тепле й щедре на мед.

Іменинники сьогодні Марко й Кирило.

18-ий місячний день, Місяць у Стрільці. Значуща подія: Меркурій, після досить тривалого петляння в Рибах, о 7:49 пересікає точку весняного рівнодення і входить у сектор Овна. В давнину вважали, що саме це й є ознакою настання справжньої весни, справжнього тепла. Коли Меркурій входить у сектор Овна раніше за Сонце – весна рання, коли ж пізніше – пізня. Цьогоріч Меркурій «відстав» від Сонця на три тижні… Втім, ситуацію врівноважувала Венера, яка додавала «примхливого» тепла: суттєво випередивши Сонце, майже весь березень вона перебувала в Тільці. Нині ж ця планета знаходиться в літньому секторі Близнюків. Тож у подальшому варто очікувати «вибриків» від погоди. Щодо безпосередньо цього дня, то його енергетика робить людину пасивною. Стережіться ілюзій.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954 році – -3,9, а найтеплішим у 1959 – +22,7.