Коли прийшло на українську землю християнство?

Це справді історична сенсація: держава на території України, цілком імовірно, була НАЙПЕРШОЮ У СВІТІ ХРИСТИЯНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ

Досі найпершою країною, де на офіційному рівні було прийняте християнство, вважалася Вірменія, де це сталося 301 року, після того, як, за найпоширенішою версією, християнин-слуга, якого князь заточив у темницю, простив йому все і вилікував князя.

Натомість серед цих монет Боспорського царства є монети Боспорського царя Фофорса, що правив з 289 по 309 рр. після Різдва Христового. Як бачимо, на монетах зображено хрести. Цілком могло бути, що ці монети було карбовано до 301 року.

Цікаво, що хрести зображено на тому місці на монетах, де раніше карбували меч, скипетр або родовий знак царя.

Також хрест є на монетах кількох царів з іменем Рискупорид.

На території України, зокрема Керченського півострова, на той час існувала Боспорська держава, населена нащадками греків, скіфів і сарматів, на чолі з сарматською династією. Певний час вона залежала від Риму, проте Римська імперія так і не наважилася скасувати державність Боспору. У 3 столітті в Причорномор'я і Приазов'я зі Скандинавії вдирається германський народ готів, і ситуація стає ще складнішою.

Утвердження християнства в Північному Причорномор'ї могло базуватися на ще глибших подіях. У наші літописи з них дійшла згадка про Апостола Ісуса Христа Андрія, який проповідував у Скіфії, зокрема на місці Києва: "Дніпро впадає у Понтійське море; море це звуть Руським. Уздовж його берегів навчав, як кажуть, святий Андрій, брат Петра. Коли Андрій навчав у Синопі й прийшов до Корсуня, він довідався, що від Корсуня недалеко гирло Дніпрове. І прибув він до гирла Дніпрового, а звідти вирушив угору по Дніпру. І сталося, що він прибув і зупинився під горами на березі. А ранком, вставши, промовив він до учнів, що були з ним: «Бачите ви гори ці? На горах цих засяє благодать Божа, буде місто велике і багато церков здвигне тут Бог». І піднявся він на гори ці, благословив їх, помолився Богу і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ".

Крім того, відомо, що четвертий Римський Папа Климент був засланий у копальні в Криму і загинув там близько 100 року після Різдва Христового.

Однак, ще одна сторінка утвердження єдинобожжя в Україні в радянські часи була ТОТАЛЬНО ЗАМОВЧУВАНА, хоча вона надзвичайно цікава і несподівана для дослідників.

Річ у тім, що від 1 до 4 століть після Різдва Христового в містах Північного Причорномор'я збереглися десятки стовпів і написів про існування монотеїстичних "фіасів" – своєрідних релігійних братств міщан, які підписувалися, що сповідували "Бога Всевишнього, Всемогутнього". Вчені досі сперечаються, що це було – вплив християн, яких тоді масово засилали в Крим, вплив іудеїв, які втікали по світах після руйнування Єрусалиму римлянами, формування місцевого монотеїстичного культу чи все разом. Серед членів цих фіасів у значних пропорціях зустрічаються імена як грецького, так і скіфо-сарматського походження.

Усе це призвело до широкої християнізації місцевого населення вже на ранній історії християнства і прийняття християнства як державної релігії, можливо, вперше у світі.

На час утвердження християнства в Києві за часів князя Володимира християнство було вже давно відомим у слов'ян. Можливо, саме через це й християнізація Русі відбулася практично без відомого історії опору й без жодних відомих історії потрясінь.

Достеменно відомо, що в 380-х роках святий Іоан Золотоустий, який сам був у Скіфії, мав звідти учнів, писав про існування скіфських і сарматських перекладів Святого Письма: "І скіфи, і савромати... оселилися біля самих околиць Всесвіту, перекладають Святе Письмо кожен на свою мову, і розмірковують про ці словеса".

Олександр Палій

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