Від коронавірусу помер класик американського фолку і кантрі

Дворазовий лауреат "Греммі" американський фолк і кантрі-співак і автор пісень Джон Прайн помер від ускладнень коронавірусу, йому було 73 роки.

Про це повідомляє CNN. «Так, ми можемо підтвердити від імені родини Прайнів - Джон помер сьогодні (7 квітня - ред.) у Вандербільті від ускладнень COVID-19», - повідомив виданню представник співака. Прайна було госпіталізовано 26 березня після «раптової появи» симптомів коронавірусу. Джон Прайн був дворазовим лауреатом премії "Греммі" у номінації "Кращий сучасний фолк-альбом", а також лауреатом премії літературної майстерності Pen New England Song Lyrics of Literary Excellence Award. Музикант вважається одним із класиків жанрів кантрі та фолк.