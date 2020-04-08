Від коронавірусу помер класик американського фолку і кантрі

Від коронавірусу помер класик американського фолку і кантрі

Укрінформ
Дворазовий лауреат "Греммі" американський фолк і кантрі-співак і автор пісень Джон Прайн помер від ускладнень коронавірусу, йому було 73 роки.

Про це повідомляє CNN.

«Так, ми можемо підтвердити від імені родини Прайнів - Джон помер сьогодні (7 квітня - ред.) у Вандербільті від ускладнень COVID-19», - повідомив виданню представник співака.

Прайна було госпіталізовано 26 березня після «раптової появи» симптомів коронавірусу.

Джон Прайн був дворазовим лауреатом премії "Греммі" у номінації "Кращий сучасний фолк-альбом", а також лауреатом премії літературної майстерності Pen New England Song Lyrics of Literary Excellence Award.

Музикант вважається одним із класиків жанрів кантрі та фолк.

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