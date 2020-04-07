Зірка фільму "Щелепи" померла від коронавірусу

91-річна голлівудська актриса Лі Ф'єрро, відома за роллю Місіс Кінтнер у трилері Стівена Спілберга «Щелепи», померла від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє журнал People з посиланням на Кевіна Райана, художнього керівника театру Island Theatre Workshop, в якому актриса працювала останні 40 років.

«Ми будемо страшно сумувати за нею. Вона провела тут (в Island Theatre Workshop – ред.) 40 років, на Мартас-Віньярд», - сказав Райан.

Останні роки Лі Ф'єрро жила у будинку для літніх людей у штаті Огайо.

За даними сайту Worldometer, станом на 7 квітня у світі зареєстровано вже понад 1,35 мільйона випадків нового коронавірусу. З них 75 906 людей померли, а 293 454 одужали.