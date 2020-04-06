В ОП привітали Ірину Білик з ювілеєм

Офіс Президента привітав українську співачку Ірину Білик з днем народження.

Про це зазначається на сторінці ОП у Facebook.

"Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик. Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання", - зазначили в ОП.

Народна артистка України Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року.