На службі у прикордонників - понад тисяча німецьких вівчарок

На службі в українських прикордонників зараз понад 1000 собак породи "німецька вівчарка".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"У Держприкордонслужбі 2/3 чотирилапих помічників, які з легкістю виявляють і затримують порушників, шукають зброю і наркотики, - німецькі вівчарки", - йдеться в повідомленні.

У ДНСН служать понад 1000 німецьких вівчарок//Фото: dpsu.gov.ua

Зазначається, що саме 3 квітня вважається «днем народження» універсальної породи, яка є незмінним символом охорони кордону.

Службова собака повинна бути стриманою, слухняною, мотивованою, мужньою і рішучою, в потрібний момент правильно зреагувати у незвичайній ситуації. Такими якостями і здібностями, зокрема, наділений «німець», зазначили у відомстві.

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Німецькі вівчарки дуже популярні в усьому світі. Вже понад 120 років вони є надійними захисниками, незамінними помічниками, вірними і відданими друзями. Порода виведена в Німеччині у другій половині XIX століття завдяки зусиллям засновників Клубу любителів німецької вівчарки на чолі з Максом фон Штефаницем. Німецькі вівчарки виявилися першокласними поліцейськими і військовими собаками: в часи Першої світової війни вони прокладали телефонні кабелі, підтримували зв'язок, шукали поранених, їх використовували під час патрулювання і охорони.

Популярність цієї породи зростала, тому з часом брати її на службу почали майже всі країни світу. В Україні на сьогоднішній день німецька вівчарка не менш популярна, зазначили в ДПСУ.