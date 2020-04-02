Від коронавірусу помер засновник відомого попрок-гурту

Засновник попрок-гурту Fountains of Wayne й автор пісень Адам Шлезінгер помер від ускладнень, спричинених коронавірусом (СOVID-19).

Про це йдеться у заяві адвоката гурту, повідомляє CNN.

«Як багато хто з вас знає, Адам був госпіталізований з СOVID-19. Попри, те що впродовж останніх декількох днів у нього спостерігалися невеликі покращення, стан Адама був критичним, і він не зміг подолати ускладнення від коронавірусу», - йдеться у заяві.

52-річний Шлезінгер був госпіталізований цього тижня. У лікарні його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він також перебував під наркозом «для полегшення процесу одужання».

Шлезінгер був успішним автором пісень. Зокрема, він є співавтором головного саундтреку до фільму з Томом Генксом «Те, що ти робиш», за що був номінований на "Оскар" та "Золотий глобус".

Його гурт Fountains of Wayne став відомий у світі завдяки пісні "Stacy's Mom".

Раніше стало відомо, що американський кантрі-виконавець, володар двох платинових і двох золотих дисків, лауреат "Греммі" 61-річний Джо Діффі помер від COVID-19.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.