У Польщі помер всесвітньо відомий композитор Кшиштоф Пендерецький

У Кракові 29 березня після тривалої хвороби помер на 87-му році життя один із найвидатніших композиторів сучасності, диригент і музичний педагог Кшиштоф Пендерецький.

Про смерть славетного польського композитора повідомило товариство імені Людовика ван Бетховена, яке Пендерецький очолював упродовж багатьох років.

Своє співчуття з приводу смерті Пендерецького висловили, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Зокрема, Дуда у Twitter зазначив, що Пендерецький своєю творчістю визначив “цілу епоху в польській та світовій культурі”.

Пендерецький народився в польській сім’ї з вірменським та німецьким корінням.

Свою композиторську кар’єру розпочав після закінчення Краківської консерваторії в 1958 році. Його називали “великим відкривачем звуків”, “експериментатором”, “музичним авангардистом”.

Він став відомим завдяки своїм творам “Плач по жертвах Хіросіми”, “Поліморфія”, “De natura sonoris”.

Кшиштоф Пендерецький є почесним доктором багатьох університетів світу, у тому числі українських консерваторій у Києві ( з1999 року) та Львові (з 2015 року).

В 2012 році The Guardian назвав Пендерецького “ймовірно, найвидатнішим нині живучим польським композитором”.

Фото: Jin Liangkuai/Xinhua/Zuma Press