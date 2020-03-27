27 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Бенедикта; міняємо дві ворони на дві корови, та чи можна пробити стіну лобом.

Сьогодні преподобного Бенедикта Нурсійського, засновника західного чернечого ордена бенедиктіанців. Наші пращури не надто занурювалися в релігійні тонкощі, тому називали його просто Бенедиктом, або Бенедиктом-скотарем. Цього дня селяни особливу увагу приділяли коровам, у яких починалася весняна линька. «Корова у дворі – харч на столі», - казали вони. Рогульок виводили зі стійла надвір, чистили, шкребли, обов’язково обкурювали чебрецем, кропили стрітенською водою, а також говорили спеціальні замовляння від поганого ока, бо сільські відьми не дрімали. Корів у нас із давніх-давен експлуатують по повній: доять поки дояться, потім гонять на бійню і забивають. У багатьох релігіях світу, зокрема в індуїзмі, корова – священна тварина, втілення достатку, приклад безкорисливого служіння. Існує чимало прислів’їв і приказок, пов’язаних із коровами: «Москалики-соколики, позаїдали ви наші волики; а як повернетеся знову, то поїсте вже й корови»; «Відзовуться вовкові коров’ячі слізки!»; «Кожна корова своє теля лиже»; «Корову тримає, а хто другий молоко з’їдає», «Як корові сідло», «Котра корова багато реве, то та молока мало дає»; «Держав дві корови, а тепера дві ворони», «Коровам хвости крутити» тощо.

Іменинники сьогодні Бенедикт, Ростислав і Михайло.

3-4 місячні дні, Місяць пречудово почувається у Тільці. Від учора і до понеділка варто звернути увагу на те, як ми впораємося з певними нестандартними ситуаціями. Вчіться пристосовуватися до нових обставин і викликів, знаходити нові шляхи і виходи, вчіться обходити чи долати, а якщо не можете – вчіться терпіти. За нинішніх обставин – це теж неабияка чеснота. Подібний досвід знадобиться в наступному році. До кінця цього тижня дехто буде надмір затятий, але все одно, «лобом стіну не проб’єш», до того ж, ієрархія в цей період набуватиме більш жорстких, конкретних і певною мірою «монументальних» рис.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 році – -11,5, а найтеплішим у 1992 – +19,6.