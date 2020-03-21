На Takfliх вийшли ще два українські фільми

На стрімінговій платформі takflix.com вийшли два нових фільми - «Вулкан» Романа Бондарчука та «Заповідник Асканія» Андрія Литвиненка.

Про це повідомляється на сайті платформи.

«Обидві стрічки знімалися на Херсонщині і присвячені міфології українського Півдня. Куратори платформи вважають, що саме ці фільми зможуть додати оптимізму і підтримати онлайн-глядачів у дні карантину та пандемії», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Вулкан» — ігровий дебют українського режисера Романа Бондарчука. У 2016 році його документальний фільм «Українські шерифи» номінувався від України на премію «Оскар». За стрічку «Вулкан» режисер був відзначений Національною премією України імені Тараса Шевченка. Цього року фільм став одним з лідерів за кількістю номінацій на "Золоту дзиґу" (вісім). «Вулкан» створювали у копродукції України та Німеччини за підтримки Держкіно.

Фільм розповідає історію Лукаса — перекладача ОБСЄ, який переживає кризу середнього віку. Він вирушає на кордон з Кримом у складі моніторингової місії. Після кількох дивних збігів обставин Лукас залишається сам у маленькому містечку і врешті опиняється в хаті місцевого дивака Вови. Наслідуючи його, Лукас повільно занурюється у світ, який виходить за межі уяви. В цих дивних місцях, де кожен день може стати останнім, Лукас отримує шанс почати життя спочатку.

«Заповідник Асканія» — документальний фільм Андрія Литвиненка, що отримав Головний приз студентського журі на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини DocudaysUA. Стрічку створено компанією 435FILMS за підтримки Держкіно.

Дія фільму відбувається в найбільшому степовому заповіднику Європи. Тут уживаються дуже різні види тварин і людей: науковець, директор, колишній хіппі, молоді репери, а також буйволи, зебри і пелікани. Вже ціле століття Асканія захищає природу від змін, які несе людина. Та чи прийме вона зміни, необхідні для власного виживання.

Головне фото: фільм "Вулкан"