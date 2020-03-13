Стрічка “Коли падають дерева” виходить на Takflix

На стрімінговій платформі Takflix 13 березня відбудеться онлайн-прем’єра української драми “Коли падають дерева”.

Про це повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.

“13 березня на стрімінговій платформі Taklix відбудеться онлайн-прем'єра української драми "Коли падають дерева» режисерки та сценаристки Марисі Нікітюк", - йдеться у повідомленні.

Повнометражний дебют Нікітюк знято у стилі магічного реалізму. Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно у копродукції з Польщею та Північною Македонією.

Як зазначається, прем’єра стрічки відбулася на 68-му Берлінському кінофестивалі в рамках конкурсної програми Panorama. Фільм отримав численні позитивні відгуки професійної спільноти і преси, яка назвала фільм “темною еротичною казкою”.

В Україні “Коли падають дерева” відзначили національною премією кінокритиків КІНОКОЛО в категорії “Відкриття року”, якою нагороджують автора найкращого повнометражного дебюту, а також премією за найкращу акторську роботу в національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю.

Події фільму відбуваються в українській провінції, де на очах у бунтівної п’ятирічної Вітки розгортається любовна драма між двоюрідною сестрою Ларисою та її коханим, бандитом на ім’я Шрам. У центрі історії – доля трьох поколінь, які проживають у жорстких соціальних рамках і спробах віднайти внутрішню свободу. В єдине естетичне тло сплітаються народні вірування місцевих жителів, дика природа, розквіт криміналу та пострадянський хаос.