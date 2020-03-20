Помер засновник Львівського театру "Воскресіння"
Громада міста Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким митця, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
«Від нас відійшла людина, для якої театр, глядачі, мистецтво — це було все життя. Тисячі шанувальників „Золотого лева“ і театру „Воскресіння“ сумують і співчувають. Львів дякує Вам, Ярославе, і пам’ятає», — сказав мер Львова Андрій Садовий.
Ярослав Федоришин — одна з найяскравіших особистостей у театральному та громадському житті України.
Під керівництвом Ярослава Федоришина театр «Воскресіння» пройшов шлях розвитку від встановлення до мистецького визнання. Більшість вистав майстра з успіхом представляли Україну на міжнародних театральних фестивалях, де отримали визнання театральної публіки і театральної критики.
Митець працював з акторами за власною методологією, яка дає змогу акторам діяти в складній драматургії, чутися вільним у насиченому вуличному дійстві, де від актора вимагається висока фізична досконалість, витримка, досконале володіння власним тілом тощо.
Фото: Львівська міськрада