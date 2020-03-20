Помер засновник Львівського театру "Воскресіння"

У ніч на 20 березня на 66 році помер засновник Львівського академічного театру «Воскресіння» та художній керівник Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев» Ярослав Федоришин.

Громада міста Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким митця, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Від нас відійшла людина, для якої театр, глядачі, мистецтво — це було все життя. Тисячі шанувальників „Золотого лева“ і театру „Воскресіння“ сумують і співчувають. Львів дякує Вам, Ярославе, і пам’ятає», — сказав мер Львова Андрій Садовий.

Ярослав Федоришин — одна з найяскравіших особистостей у театральному та громадському житті України.

Під керівництвом Ярослава Федоришина театр «Воскресіння» пройшов шлях розвитку від встановлення до мистецького визнання. Більшість вистав майстра з успіхом представляли Україну на міжнародних театральних фестивалях, де отримали визнання театральної публіки і театральної критики.

Митець працював з акторами за власною методологією, яка дає змогу акторам діяти в складній драматургії, чутися вільним у насиченому вуличному дійстві, де від актора вимагається висока фізична досконалість, витримка, досконале володіння власним тілом тощо.

Фото: Львівська міськрада