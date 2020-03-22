22 березня: народний календар і астровісник

Чи накидають сорок лопат снігу сорок святих, варимо сорок вареників і дещо про надважливу астрономічну подію цього року.

Сьогодні День сорока Севастійських мучеників (сорок святих, або сорок мучеників). В Україні здавна вважалося, що з цього дня має розпочатися справжня весна, тому матері випікали з тіста по сорок «жайворонків» чи «голубів» і віддавали дітям, щоб вони, ходячи вулицями, закликали птахів із вирію. У деяких місцях випікали печиво, що нагадувало птахів, і відносили його сусідам, аби краще неслися гуси й висиджували яйця. Діти, взявши печиво, вибігали за село й наспівували веснянки. Власне, з цього дня дозволялося починати веснянкові забави. Хлопці, побачивши диких гусей, кидали їм услід соломинки з побажанням: «Гуси, гуси! Нате вам на гніздечко і на здоров’ячко, а нам на тепло!» За звичаєм, у цей день дівчата варили сорок вареників. Але найбільш символічним був обряд «топтати ряст». Вважалося, що той, хто навесні потопче його, убезпечить життя й здоров’я протягом року. Тому всі, навіть літні й кволі, виходили в поле і, притупуючи ногами по зелених сходах, казали: «Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптати і того году діждати!» Хоч цей день і вважався провісником весни, але люди вірили, що ще можуть бути сорок приморозків: «Сорок святих ще принесуть сорок морозів», «Сорок святих сорок лопат снігу викинуть».

А ще сьогодні Хрестопоклонна неділя – середина Великого посту. Під час всенощної на середину церкви урочисто виноситься Хрест, який залишається там упродовж тижня; після кожної служби звершується поклоніння Хресту. Варто зауважити, що у піснеспівах цієї неділі йдеться не про страждання на Хресті, а про перемогу і радість: «Хресту Твоєму покланяємося, Владико, і Святе Воскресіння Твоє славимо», - співає Церква слова з Пасхальної служби. Тобто, Хрест сприймається передусім не як знаряддя тортур і смерті, а як символ воскресіння і життя.

З іменинами вітайте Олександра, Олексія, Валерія.

28 місячний день, Місяць у Рибах. А ще сьогодні відбудеться надзвичайно важлива астрономічна подія — о 5:58 Сатурн — володар часу і вершитель долі, після дворічного перебування у Козерозі, переходить у сектор Водолія. У цей час він був наділений найбільшою міццю і потугою, впливаючи на політику держав і хід світових подій методом тиску і пресингу. Не помітити цього було неможливо. Треба зауважити, що 2 липня Сатурн ще ненадовго повернеться в знак Козерога — так би мовити, дещо доробити, завершити певні справи, “обпалити горщики”. І займатиметься цим до 17 грудня. Сатурн ніколи нікуди не поспішає, адже він сам — час, він сам — доля. Але за той період, допоки Сатурн знаходитиметься у Водолії — не один “сирий” горщик, або горщик неправильної форми розіб’ється... І ми станемо тому свідками.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – -18,4, а найтеплішим у 1974 - +21,5.