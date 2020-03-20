20 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні початок астрономічної весни; чимось обов’язково милуймося, що віщує похмура погода і що готує нам Сонце в Овні.

Сьогодні день весняного рівнодення — початок астрономічної весни, а також Павла-крапельника. Тобто, як можна здогадатися, цього дня має щось крапати: або зимові бурульки, якщо вони є, або дрібний весняний дощик. З огляду на те, що бурульок і слід давно охолов (які там вже бурульки, коли льодовики тануть!), залишається очікувати на весняний дощик. Коли ж його теж нема, або він устиг набриднути – у вас є широкий вибір із свят, адже їх сьогодні аж сім: Міжнародний день щастя, день Землі, день весняного рівнодення, Міжнародний день астрології, Міжнародний день французької мови, Міжнародний день без м’яса і, нарешті, О-ханамі – глибоко естетське і чи не головне весняне свято Японії, коли весь народ милується квітами сакури. Щодо останнього, то варто зауважити, що цьогоріч сакура в Японії розцвіла в рекордно ранні терміни, майже на місяць раніше ніж зазвичай.

Похмура погода на Павла-крапельника віщувала заморозки на наступний день. Якщо свиня на Павла-крапельника тягатиме в зубах солому – на вітер, і то сильний.

Іменинники сьогодні Павло, Василь, Євгеній.

26 місячний день, Місяць у Водолії, а Сонце в Овні! О 5:51 Сонце пересіче точку весняного рівнодення: це 0 градусів Овна: настання астрономічної весни. Завершився період Риб — останній проміжок шляху Сонця по Зодіаку. Розпочинається новий природній цикл. Пробуджується природа і все живе на Землі. Все активується: зростають амбіції, прагнення, жага експансії й володарювання. З’являється азарт, воля до перемоги. Але, водночас, посилюється і певна нерозсудливість, непоступливість, самовпевненість, затятість, бажання “рубати з плеча” — суто “овнячі” якості. Тож найближчий місяць буде вельми конфліктним, неспокійним — це стосується як особистого, так і суспільного життя. Готуйтеся давати здачі та будьте щасливі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – -19,0, а найтеплішим у 1990 — +22,4.