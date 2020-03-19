19 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Костянтина; чи стукатиме дятел, закликаємо ластівок і дослухаємося до власної інтуїції.

Цього дня вшановується Ченстоховська ікона Божої Матері. Цей образ є не тільки головною святинею Польщі (католики вшановують його 26 серпня), але й чи не всієї Центральної Європи. За переказами, авторство ікони належить євангелістові Луці, а через темний лик її називають ще «Чорною Мадонною». Ікона зберігається в монастирі паулінів Ясна Ґура, розташованому в польському місті Ченстохова. Ченстоховська ікона згадується в піснях українських лірників.

До Богородиці Ченстоховської звертаються, просячи допомоги в різних життєвих складних ситуаціях, зціленні від хвороб. Митці звертаються до неї за натхненням. Прикметно, що чудотворна ікона «Цариця Карпат», що знаходиться у Гошівському монастирі, є копією Ченстоховської ікони.

А ще цього дня мученика Костянтина. Якщо цього дня чути стукіт дятла – найближчі тижні буде холодно, а тепло затримається. Діти закликали ластівок, аби ті скоріш поверталися з теплих країв до рідних гнізд.

З іменинами вітайте Костянтина, Федора і Аркадія.

25-ий місячний день. Місяць у Водолії. Символи дня – черепаха, глечик з «живою і мертвою водою» і мушля. Вони символізують час, мудрість і пасивність. Ще пару днів — і настане новий місяць, тому варто економити: сили, емоції, слова, фінанси. Дослухайтеся до власного голосу, інтуїції. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати; добре подумати, а вже потім – сказати. Найліпше спілкування цього дня – з Ангелом-охоронцем. Уникайте грубої їжі. Ідеальний день для самозаглиблення, самоаналізу, медитації. Мудрості та здоров’я.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році – 16,4, а найтеплішим у 1990 - +20,2.