Українців закликають більше спати, щоб не заразитися вірусом

Здоровий сон є головним чинником вироблення імунітету проти вірусних інфекцій.

На цьому наголосили представники «Української асоціації медицини сну» на пресконференції в Укрінформі.

Саме уві сні формується імунітет людини, який протистоїть різним хворобам, зокрема вірусним інфекціям, зазначив кардіолог, сомнолог Юрій Погорецький.

Пресконференція з нагоди Всесвітнього дня сну в Укрінформі / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

«Брак сну підвищує ризик застудитися сильніше, ніж інші фактори. Не має значення, скільки людині років, яка в неї робота, чи є шкідливі звички. Більш важливим є фактор сну. Недосипання призводить до зниження імунітету», - наголосив Погорецький.

Лікар нагадав, що за формування імунітету людини відповідає гормон мелатонін, який виробляється уві сні, і найбільше – в районі одинадцятої вечора. Отже, лягати спати треба вже о десятій.

«Якщо ми хочемо бути здоровими, стійкими до будь-якої вірусної інфекції і на перспективу теж, нам треба спати 8 годин – з 10-ої вечора до 6-ої ранку. І зміщувати це неприпустимо», - наполягає фахівець.

Він зазначив, що причиною зниження імунітету є також гіпоксія (кисневе голодування), спричинена хропінням та апное (тимчасова зупинка дихання).

«У нас в Україні - до 13 мільйонів хропунів. Помножимо на два, бо від цього страждають і ті, хто перебуває поруч. Тож уявіть собі кількість українців, які сплять неповноцінно», - говорить Погорецький.

Дитячий невролог, лікар функціональної діагностики Дарія Костюкова нагадала, що функцію сну закладено у плоду ще в лоні матері.

«Формування сну відбувається у плоду ще всередині лона... Сон плоду реєструється вже у віці 20-28 тижнів, і це також керується мелатоніном, але він є плацентарним», - зазначила лікарка.

Вона закликала формувати змалку культуру та гігієну сну, що стане здоровою звичкою у житті.

«Дитина має спати в окремому ліжку і лише на спині. Батьки мають вести здоровий спосіб життя й формували в дитини звички, які будуть потрібні їй у подальшому житті. Тобто гігієна сну потрібна для формування здорового способу життя», - зазначила Костюкова.