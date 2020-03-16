Говоримо з лауреаткою Шевченківської премії Маріанною Кіяновською

"Я себе з цією книжкою почуваю трохи радіоприймачем", - каже гостя про "Бабин Яр. Голосами".

Бо зазвичай, як більшість людей пише книжку? Спочатку вивчає матеріал, а тоді пише. В автора все було навпаки. І почалось це, за дивном збігом обставин, ще в дитинстві. Як приклад, коли їй було 5 років, виявилося, що дитячим майданчикам, де вона бавилася, був єврейський цвинтар. Бо радянська влада, зруйнувавши кладовище, просто засипала мацеви піском...

Автор хоче прояснити момент, чи є книжка кон’юнктурною: "У Бабиному Яру зі мною там щось відбулося те, що я називаю «підключка».

Маріанна Кіяновська вважає, що книгу написала не вона і навіть не хотіла вказувати авторство на обкладинці.

ПРОСТО СЛУХАЙ: