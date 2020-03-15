15 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Григорія Палами і Федота-Вітроноса; до чого низько летять гуси та в кого поцілить Стрілець.

Триває Великий піст і його друга неділя присвячена святителю Григорію Паламі – християнському містику, богослову. Цього святого, який жив у ХІV столітті, вважають покровителем християнських мовчальників і молитовників, одним із тих, хто по-богословськи осмислив давню практику «ісихазму». Термін «ісихазм» перекладається як «спокій, тиша, усамітнення» і є давньою духовною практикою, що закладена у підвалини християнського аскетизму. Святий Григорій Палама вважав, що Бога розумом не можна осягнути, так само, як не можна описати Його жодними словами. Але богоспілкування можливе – воно криється у людській богоподібності, адже людина – творіння Господа. Шлях до цього – любов до ближнього і безперестанна розумна молитва («Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мя грішного»), якою очищується як розум, так і тіло. Завдяки Григорію Паламі традиційне містичне вчення православного Сходу знайшло своє підґрунтя і філософську систематизацію. Чому Церква присвятила саме Григорію Паламі 2 неділю Великого посту? Тому що приклад цього святого показує, що йдучи шляхом покаяння, посту, молитви, здійснюючи певне духовне зусилля – зустріч з Богом цілком можлива.

Церква вшановує сьогодні пам’ять священномученика Феодота, якого в народі називали Федотом-вітроносом. Якщо цього дня сніг і віхола, весною довго не буде трави. «Федот кошлатий – паші не мати», – казали наші пращури. Якщо гуси високо летять — води буде багато, а якщо низько — мало.

Іменинники сьогодні Федір, Арсеній.

21-ий місячний день. Місяць у Стрільці. Підвалини дня – справедливість, рух уперед, ділова та інтелектуальна активність, рішучість. Ви маєте відчувати себе і вправним міцноруким лучником, і стрілою, що впевнено летить і потрапляє в ціль. Геть сентименти, незібраність, легкодухість і мрійливість! Ви – згусток енергії, потужний потік. Запорукою такої активності буде чудовий результат. Нехай він і з’явиться дещо згодом. Цього дня можна розпочинати мандрівку, щось змінювати у собі чи навколо себе. Справу, яку ви давно планували, але не наважувалися зробити, можна сміливо розпочати сьогодні. Також не варто перебувати на самоті. Енергію треба направляти виключно на творення. В іншому разі вона ставатиме руйнівною і агресивною.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1987 році: -21, а найтеплішим у 1995 – +16,1.