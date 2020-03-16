16 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні сонячного Євтропія; чию увагу нині треба привертати, вишиваємо скатерку і гармонізуємося з усією силою.

Сьогодні мученика Євтропія, який жив у 4 столітті і був страчений за християнську віру язичниками. «Євтропій сніг топить, весну веде», казали наші пращури, а ще обходили хрест-навхрест поле, аби привернути увагу сонця. Спостерігали: якщо сніг танув з північної сторони мурашника – літо буде тепле й тривале, а з південної – холодне й коротке.

На Євтропія жінки вишивали Великодню скатертину. Ця скатертина мала сакральне значення. Коли вперше їхали в поле сіяти – брали хлібину й замотували в Великодню скатертину. Коли везли з лану перше зерно – переїздили через неї. Вона була оберегом від градової хмари і від пожежі. Під час пожежі господиня обмотувалася Великодньою скатеркою й бігала навколо обійстя. Під час посухи Великодню скатертину теж долучали до обрядів: її мочили водою, посипали сіллю, стелили на криницю, протягували по росі або переносили у ній через дорогу воду. Якщо через освячену 9 разів (упродовж 9 років) скатерку на Великдень процідити молоко – жодна відьма до корови не торкнеться. А ще цією скатертиною ловили новий рій і стелили в колиску, коли хворіла дитина. Важкохворого, котрий довго не міг померти, теж накривали Великодньою скатертиною. Так само, як і породіллю, щоб та швидше народила дитя.

Іменинники сьогодні Михайло, Марфа.

22 місячний день; Місяць продовжує перебувати у Стрільці. Активний день із сильною енергетикою. Сприятливий час для переговорів, спілкування, зустрічей, підписання договорів, важливих публікацій. Сьогодні можете сміливо виписувати власні цілі та складати плани, аналізувати проблеми і шукати шляхи їхнього вирішення. Колір дня – зелений. Активний елемент дня – повітря. Цього дня можна відвідувати стоматолога, робити косметичні процедури, стригтися. Загалом, надзвичайно гармонійний день. На сни, чорних кішок і лихоротих людей — жодної уваги.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – 18, а найтеплішим у 1937 - +13,7.