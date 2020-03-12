У Кенії вбили двох унікальних білих жирафів

На північному сході Кенії браконьєри вбили самку і дитинча унікальних білих жирафів, в результаті чого у світі лишився лише один білий жираф.

Про це повідомляє AFP з посиланням на представників громади Ішакбіні Хірола, яка доглядає за тваринами.

«Єдина самка кенійського білого жирафа і її дитинча було вбито браконьєрами», - йдеться в повідомленні.

Скелети вбитих тварин знайшли біля села на північному сході округу Гарісса.

Живим лишився лише один білий жираф, зазначають захисники виду.

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Як наголошує ВВС, убиті тварини зникли з поля зору три місяці тому. Браконьєрів поки що не знайшли, їх мотиви також незрозумілі.

Місцеві органи з охорони дикої природи почали розслідування.

Як відомо, білі жирафи викликали величезний інтерес у 2017 році, коли білу самку вперше помітили в заповіднику, і пізніше, коли вона народила двох телят, останнього - в серпні минулого року.

Алебастровий колір цих тварин викликаний не альбінізмом, а станом, відомим як лейцизм, при якому клітини шкіри не мають пігментації.