ГогольFest цьогоріч пройде у дев'ятьох містах України

Команда ГогольFest у 2020 році готує справжній культурний вибух у рамках проєкту GogolFest Inoculation.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

“Цього року справді вийде Inoculation. Це – соборний проєкт, який об’єднує Україну. Ми для себе, для країни, для мешканців міст, у яких відбудуться фестивалі, створюємо візії цілісної країни. Сподіваємось, все вийде і це продовжуватиме розвиватись, щоб люди відчули свою потрібність та силу у містах і почали комунікувати зі світом”, - говорить президент фестивалів сучасного мистецтва ГогольFest Влад Троїцький.

Як зазначається, 9 легендарних фестивалів GogolFest відбудуться у різних містах України:

29 квітня — 3 травня – StartUp GogolFest (Маріуполь);

22 — 24 травня – Odyssey GogolFest (Одеса);

12 — 14 червня – Dream GogolFest (Херсон);

3 — 5 липня – Center GogolFest (Полтава);

25 — 26 липня – Station GogolFest (Славутич);

4 — 6 вересня – DniPRO GogolFest (Дніпро);

3 — 4 жовтня – FastFest GogolFest (Фастів);

16 — 18 жовтня – Air GogolFest (Вінниця);

4 — 6 грудня – KOLO GogolFest (під Києвом, ЕкспоПлаза).

За словами програмної директорки ГогольFest Анни Басової, кожен з фестивалів матиме театральну, музичну, візуальну, дитячу та освітню програми. “Ми охопимо всю країну – південь, північ, захід, схід та центр України. Цього року ми знайомимо українців з різних регіонів між собою. Це важливо: бути почутими та аби нас зрозуміли всередині нашої ж країни”, - підкреслює вона.

Також зазначається, що театральна програма у кожному місті складатиметься з 4 напрямків: міжнародний блок, кращі та нові зразки української незалежної сцени, продакшн ЦСМ “Дах” та GogolFest і міжнародні резиденції з іноземними режисерами та місцевими артистами. У кожному місті буде хоча б одна міжнародна вистава. Цього року – їх представлять, зокрема, Німеччина, Велика Британія та Швейцарія. Загалом театральна програма включатиме близько 30 подій різного формату.

Як нагадали організатори, 12 років поспіль фестиваль ГогольFest проходив у Києві та відкривав головні культурні центри столиці. З 2018 року він вийшов на новий рівень - вдихає життя у цілі міста та влаштовує дивовижні шоу. У мережу GogolFest Inoculation вже входить 3 фестивалі: StartUp GogolFest (Маріуполь), Air GogolFest (Вінниця) та DniPRO GogolFest (Дніпро). У 2020 році до проєкту долучаться Одеса, Херсон, Полтава, Славутич та Фастів. Ще один фестиваль відбудеться під Києвом – у ЕкспоПлазі.

Мета проєкту — згуртувати міста в Україні та Україну зі світом. Це – створення на карті України нових міжнародних мультидисциплінарних фестивалів у містах, які стануть новими культурними центрами країни.