Боброловка, губна гармошка і "чорний" день для окулярів — що українці гублять у таксі

В Uber склали рейтинг забутих речей. У понеділок українці найчастіше гублять окуляри. Найнеуважніші клієнти таксі — у Києві.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії Uber, який є у наявності Укрінформу.

"Сьогодні Uber представляє свій четвертий щорічний рейтинг забутих речей, який показує, що найчастіше забували українські користувачі в Uber. Найбільш забудькуваті міста в Україні, дні та час, а також предмети, які забуваються найчастіше в певні дні тижня (наприклад, окуляри понеділками), і, звичайно ж, найбільш незвичайні предмети, залишені в Uber", - йдеться в повідомленні.

Найчастіше, повідомили в Uber, українці забували свої телефони, фотоапарати, гаманці, сумки, чохли, а також ключі, навушники, одяг, паспорти, прикраси, парасолі та окуляри. Серед найбільш незвичайних предметів, які українські користувачі залишали в таксі Uber, були: документи громадянина Гвінеї, акваріум (ваза), червоне плаття в білій сумці, старий фотоальбом, довга боброловка та губна гармошка.

Щодо міст, то найбільш речей губили у Києві, за ним йде Львів, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків, а найуважніші користувачі - у Вінниці, уточнили в Uber.