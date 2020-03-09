Маріанна Кіяновська, поетеса, лауреатка Шевченківської премії

У день народження Тараса Шевченка, найвідомішого українського поета, національного героя і символу України, ми розпочинаємо серію інтерв’ю з талановитими українцями, які цього року стали лауреатами державної премії, названої на його честь. Сьогодні моя розмова буде з Маріанною Кіяновською, чию книгу поезій «Бабин Яр. Голосами» відзначено в номінації «Література» разом зі збіркою есеїв Тараса Прохаська «Так, але…». ВІРШІ ДЛЯ МЕНЕ БУЛИ ПСИХОТЕРАПІЄЮ, І КОЛИ Я ГОВОРЮ ПРО 30 ВІРШІВ ЗА НІЧ – ЦЕ НЕ МЕТАФОРА - Пані Маріанно, вітаємо вас з Шевченківською премією! Сьогодні ми багато поговоримо про вашу збірку «Бабин Яр. Голосами», але почати хочеться з ближчого знайомства з вами, як людиною, як з особистістю. Я знаю, що ви почали писати вірші дуже рано? - Перша моя публікація була в «Радянській освіті», коли мені було 5 років. Фактично ми дебютували одночасно з Нікою Турбіною (українська російськомовна, згодом російська поетеса, яка в 9 років прославилася власною поезією на весь СРСР, покінчила життя самогубством у молодому віці – ред.). Але після кількох найперших публікацій я налякалася, що всі мене хвалять і вважають особливою, - і, слава Богу, що налякалася, бо інакше, напевно, я б закінчила так, як вона. Я тоді просто перестала показувати все, що пишу, аж до закінчення школи. - А що було в тих дитячих віршах такого, що налякало? Мотиви смерті, чи щось пророче? - Я тих віршів практично не пам’ятаю, але вони були дуже тяжкі за звучанням. А в період, коли мені було 7-12 років, – це були, називаючи речі своїми іменами, вірші такого ніби сирітства… Лише зараз, у моєму теперішньому віці 45-46 років, я частково подолала цю травму. І, можливо, те, що я про це зараз вперше говорю назовні, публічно і відверто, - це теж робота з травмою. Був дуже тривалий час, коли мої батьки жили в Угорщині, працювали там як радянські спеціалісти, і я досить багато років прожила без обох батьків. Вони приїжджали один раз на рік приблизно на тиждень. - Ви тоді з ким жили? - З бабцею і дідусем. І саме дідусь сформував мене як особистість. Тією собою, якою я є нині, я завдячую не лише його любові до мене, а ще й тому, що він, кандидат педагогічних наук, правильно зі мною спілкувався. Він розвивав не тільки мій розум, а й мою свідомість і мене як цілісну особистість. Попри те, емоційно в дитинстві мені було дуже важко, бо в якийсь момент я вирішила собі, що мої батьки від мене поїхали, тому що я погана дитина... І ви не уявляєте, чим це відчуття є для дитини, як воно перевертає ціле дитинство! Коли мені було 10 років, народився мій молодший брат, і це сталося майже відразу після того, як батьки нарешті повернулися. От, їх немає, немає, а потім вони ніби є, але через якийсь дуже невеликий проміжок часу народжується брат. І я знову опиняюся за межами їхньої уваги. Я тоді вела щоденник і, гадаю, свої вірші я ховала, бо боялася показати їх, тому що вони були страшні... Показувати свої вірші я почала, коли вступила до університету. Тоді ми придумали наше Товариство Усамітнених Графоманів. ММЮННа ТУГа - це дівчата з мого курсу і мої подруги Мар’яна Савка, Юлія Міщенко, Наталка Сняданко, Наталя Томків - і я. Юля і Наталка Сняданко писали прозу, а ми з Мар’яною вірші. При тому і в мене, і в Мар’яни навіть тоді вірші були зовсім не на рівні початківців, а цікаві, технічно якісні. За моїми віршами стояли багато років, коли я писала, але нікому не показувала написане. А Мар’янин батько - відомий режисер, вона мала вишкіл за рахунок того, що показувала свою поезію батькам. Тобто вона мала свою школу, я мала свою, але на момент дебюту ми обидві прийшли з віршами, які не сприймалися як перші спроби. Я вдячна долі, що коли мій перший рукопис побачив Ігор Калинець, він його… не похвалив. Калинець сказав, що краще писати трошки інакше. І тоді я знищила той перший рукопис книжки. І в мене не лишилося жодних текстів шкільного періоду. - Зараз не шкодуєте про те, що знищили рукопис? - Ні, не шкодую, бо завдяки цьому я уникнула своєї першої поганої книжки. Відповідно першою моєю книжкою стала «Інкарнація» (1997), і вона має свою історію. Вірші для мене були трохи психотерапією, і коли я говорю про 30 віршів за ніч - це не метафора. Я і вінок сонетів за ніч писала! Книжку «Інкарнація» мені допомагав упорядковувати Юрко Бедрик, і я пам’ятаю, як привезла йому 3,5 кілограми паперу - свої вірші. Він передивився, вибрав частину, а про решту сказав: «Це сміття». «Сміття, то і сміття», - сказала я. Тобто якби не Юрко з його наполегливістю і його смаком, моєї першої книжки «Інкарнація» або не було б, або вона була б зовсім іншою. Ця книжка не вийшла б також і без уже покійного Євгена Запеки, який займався поліграфією. А потім я мала ще кілька безцінних розмов з Калинцем. Він навчив мене особливому підходу до упорядкування книжки. Такий підхід - у нього, а до нього - в Антонича, а після нього – в Андруховича. Я почала упорядковувати свої книжки так, як показав Калинець: кожен вірш мусить улягати чіткій композиції, чіткій структурі. Це зовсім інакший принцип, ніж тоді зазвичай практикували, друкуючи в поетичній збірці всі підряд вірші - мовляв, раз хороші, їх треба надрукувати. Збірка мусить мати концепцію, і в мене після «Інкарнації» всі книжки мають чітку структуру. Це взагалі не може бути принципом - друкувати все, що написано. Бо якби взяти всі мої тексти, що я спалила чи викинула, то можна було би встелити дорогу, як пелюстками, від Львова до Києва.

МЕТАФІЗИКА ЗАВЖДИ ВИКЛИКАЛА У МЕНЕ ДУЖЕ СИЛЬНІ ПРОНИЗЛИВІ ПЕРЕЖИВАННЯ - Якщо говорити про натхнення, то в дитинстві причиною писати ставала болюча тема, як вам здавалося, недостатньої присутності мами і тата. А чим ви надихалися потім, у дорослому житті? Поетів надихає кохання, наприклад? - У мене були щасливі стосунки з моїм чоловіком, але я йому тільки 4 вірші присвятила (посміхається). Він був у певному сенсі жертвою занадто хороших стосунків. Вибух в плані письма у мене викликають тяжчі, внутрішньо екстремальніші переживання. Моя добра приятелька сказала, що мої вірші виконують роль реактивного двигуна, та що я дуже швидко біжу, щоб залишатися на місці. Думаю, що якби я менше писала, мене б мої емоції засмоктували так, що я просто не могла би лишатися на плаву у повсякденності. Я дійсно дуже глибоко переживаю почуття. Але набагато глибше ніж, наприклад, любовні переживання у сенсі чуттєвості я проживаю любов у метафізичному значенні цього слова. Взагалі, метафізика завжди викликала в мене дуже сильні, пронизливі переживання. Те, що для людей є абстракціями - добро, зло, ненависть, любов, - для мене є окремим потужним джерелом емоцій. Наприклад, у мене завжди викликав надзвичайний трепет (аж до метеликів у животі) час, просто час. Я перечитала все, що можна було перечитати про час. Дуже багато про це думала і намагалася якщо не опанувати час, то принаймні зрозуміти, як людина взаємодіє з часом окремо від тіла, на рівні свідомості. Кожен з нас має особливі досвіди «позачасовості». Наприклад, коли ти закоханий, то хвилина може тривати ніби сто років, а тиждень може промайнути, як мить. Усі це відчували, але більшість ніколи не замислюється, як це працює, і чому переважно тільки в двох ситуаціях - коли ми переживаємо або закоханість, або найбільше страждання - час починає відносно тіла існувати інакше? Напевно, осмислення і проживання цих метафізичних понять і властивостей в просторі, займає у моєму житті більше місце, ніж люди. - У збірці «Бабин Яр. Голосами» справді є певна метафізика, адже вона написана не від імені, а голосами людей, які пережили цю страшну трагедію. Банальне запитання, чому ви вирішили взяти цю болючу тему? Вона вас настільки глибоко зачепила, чи ви вирішили, що про неї все ж мало говорять? - Я народилася і виросла в Жовкві. Це містечко на Львівщині, де свого часу було Венеційське посольство, містечко, у якому за часів Речі Посполитої народилося кілька польських коронних гетьманів та один з польських королів. За певних обставин Жовква могла бути тим, чим зараз є Львів, а Львів був би тим, чим зараз є Жовква. Бо в певному проміжку часу містечко було знаковим – існувала Жовківська школа малярства, а друкарня в Жовкві відкрилася майже на 100 років раніше, ніж у Львові, а у Львові на 100 років раніше, ніж Іван Федоров її заснував. Жовква має величезну історію, в тому числі єврейства – тут розташована одна з небагатьох кам’яних синагог – ренесансний проект. І я, живучи в Жовкві, бачила цю синагогу, але вона для мене існувала абстрактно - як синагога, бо її називали «синагогою». В моєму дитинстві євреї не фігурували і я навіть не замислювалася, чому? А справа в тому, що всі євреї були знищені. У нас було своє гетто, і свої 7 тисяч розстріляних євреїв... Вціліли лише люди, які походячи з Жовкви, опинилися далеко за її межами на момент початку Другої світової. Так сталося, що в певний момент, (знову ж таки, у мене дитинство - колекція трагічних ситуацій), у нас згоріла хата. І, коли після пожежі місто тимчасово дало нам будинок, ми півроку жили в оселі за 50 метрів від будинку, де жив відомий британський юрист з міжнародного права Герш Лаутерпахт, який був на Нюрнберзькому процесі, і він власне ввів поняття «злочин проти людяності» в світову юридичну термінологію. І я дізналася про це, коли вже видала книжку «Бабин Яр. Голосами».

В САМОМУ БАБИНОМУ ЯРУ Я НАПИСАЛА ЩЕ ДВА ВІРШІ, ЗІ МНОЮ ТАМ ВІДБУЛОСЯ ТЕ, ЩО Я НАЗИВАЮ «ПІДКЛЮЧКА» - Який неймовірний збіг! - Мені здається, що ця книга має набагато глибшу історію збігів, випадковостей і передумов, ніж може здатися. Я не єврейка і далека від того, чим є єврейський світ, або галицький єврейський світ. Уявляєте, коли мені було років 5, ми жили неподалік від базару – через ріку, місток перейти. А цей базар… був насправді єврейським цвинтарем. Радянська влада, зруйнувавши цвинтар, засипала мацеви піском і ми, малі, там бавилися. Ми викопували ці мацеви, не розуміючи, що це, і бавилися у острів скарбів чи ще щось. Це страшно… Лише в університеті я зрозуміла, що бавилася на цвинтарі надгробками, і мені ніхто про це не сказав! Я це говорю, щоб прояснити момент, що книжка не є кон’юнктурною. Коли помер мій батько, я півроку нічого не писала. Я саме була за кордоном, перекладала поезію і дуже тяжко емоційно переживала його відхід. То була стипендія міністра культури Польщі, тобто зобов’язання фактично перед урядом. Але, коли ти півроку живеш в іншій країні, і в разі, якщо тобі починає зривати дах, то навіть не маєш до кого піти поплакати... Тому, що люди, з яким ти ходиш на каву і спілкуєшся, не факт, що візьмуть на себе ношу щоденної моральної підтримки. Коли вийшов термін, я повернулася додому і жила в своєму світі оплакування тата. А через якийсь час мені почали писатися дуже дивні вірші, і кілька з них я запостила на Фейсбуці. І тут мені пишуть: «О, зараз 75-річниця Бабиного Яру, може ти приїдеш почитаєш тексти?». А я насправді тоді думала про Донбас, і вірші, які запостила, писала саме про це. Я саме їздила з харківськими волонтерами на Донбас, була в звільнених містах, спілкувалася з людьми, які сиділи по підвалах по півроку, спілкувалася з людьми, у яких не те, що собаки на розтяжках попідривалися, а діти, тому що був період, коли мінували сквери... Я думала, що пишу ці вірші про цю трагедію, а виявилося, читачі подумали, що це трагедія Бабиного Яру. Коли мене покликали читати вірші в Бабин Яр, я мала лише 3 вірші на цю тему, написані в різні моменти. Потім, в самому Бабиному Яру я написала ще 2 вірші. Зі мною там щось відбулося те, що я називаю «підключка», бо від певного моменту я почала багато знати про Голокост. Я і раніше докладала зусиль, щоб більше дізнатися, бо вважала, що це частина спільної історії і моральний обов’язок кожного - знати про цю трагедію. Звичайно, я знала про Бабин Яр, але у мене не було знання, коли ти дійсно в це входиш. І тут – я пишу вірші і вони такі, ніби я про це знаю все. Як більшість людей пише книжку? Спочатку вивчає матеріал, а тоді пише. Я написала 302 вірші (у книжку увійшло 67) так - спочатку написала, а потім почала дивитися, про що вони. Фізично книжка «Бабин Яр. Голосами» писалася 3,5 місяці. Останній вірш я написала рівно на річницю смерті батька. 300 віршів за 3,5 місяці, тобто 100 віршів щомісяця. Я фізично дуже тяжко це переживала, але там є речі, про які взагалі ніде не сказано. В одному з віршів, хлопчик іде в колоні і чує, що німець мугикає «Ми рождени, чтоб сказку сделать билью». Це ж була топова радянська пісня. Але я, до моменту виходу книжки, не знала, що це німецький марш. Насправді, гітлерівець наспівував свій марш. А хлопчик це сприймає на рівні знайомої мелодії і йому вона фіксується зі словами, хоча слова були німецькою мовою. - Тобто ви писали деталі такого рівня, яких не знали, але якось відчули? - Там є момент, коли жінка, яка знає, що її сьогодні не стане, подумки прощається зі своїм коханим. Я, коли писала цей вірш, відчувала ситуацію, розуміла, що він поїхав за кордон - втік, коли було можна ще втекти і не повернувся. Вони розлучилися в юності в 20-х роках, але євреї мали свої способи підтримувати зв’язок, навіть коли вже була війна. І от вона говорить: «Я нарешті буду знову з тобою», бо він загинув на Хануку. Добре, Ханука. Якось так мені написалося, а виявилося, що на Хануку були бомбардування Лондона! І коли я писала цей вірш, я мала відчуття цього Лондона, але історично не знала про бомбардування. І в кожному вірші є такого типу збіги: наприклад, Леві Іцхак Шнеєрсон проїздом у Києві. Мені прийшло це ім’я, я написала і потім уже з’ясовується, що це був реальний равин. Звичайно, можна сказати, що такий читач як я, (а я, справді, людина книги), за все життя отримує міріади одиниць інформації, і, можливо, у мене просто так спрацювала пам’ять, що воно все повитягувалося… - Все, що колись було зафіксовано підсвідомо. - І ще один приклад, у мене є тут вірш «Танцювала у балеті», і там балерина говорить: «тепер напевно умру, всі попередні вмирання були не такі». І мені людина, яка знає історію театру, каже: «А ти знаєш, що вона танцювала в «Жізелі»? Насправді прима-балерина вмирає на сцені всього в кількох балетах, це рідкісний сюжет, що героїня вмирає. І тут виявляється, що в 1938-40 роках у Києві йшла «Жізель».

Я ДОСІ ЦІ ВІРШІ НЕ МОЖУ ЧИТАТИ… ЧИТАЮ, АЛЕ ПІСЛЯ ТОГО КІЛЬКА ДНІВ МЕНІ ДУЖЕ ТЯЖКО ПОВЕРТАТИСЯ З ТОГО ЧИТАННЯ ДО СЕБЕ - Тобто, ви описали реальну балерину, яка могла танцювати «Жизель», а потім бути страченою у Бабиному Яру… - Так, і та справжня прима-балерина, власне, була єврейка. Мені невідомо, яка доля її спіткала, але факт, що тоді йшов балет «Жізель» і через всі ці збіги, я сама не знаю, як до тієї книжки ставитися. Бо вона переросла уяву і переросла вигадку. Я досі, кілька років вже минуло, ці вірші не можу читати… Читаю, але після того кілька днів мені дуже тяжко повертатися з того читання до себе. Власне, єдиний мій авторський спосіб взаємодії з книгою, де я точно знаю, що це робила я, а не воно мені саме прийшло, це те, що з 302 віршів я вибирала ті, що увійшли до книжки. Спочатку думала (і мене переконували) друкувати всі, але я поговорила з кількома людьми театру і вони сказали, що мусить бути драматургія – не можна друкувати всі, тому що навіть три вірші з цієї книжки важко сприймати, їх має бути небагато, але вони повинні прозвучати разом. І я тоді згадала, що я все таки досить глибоко цікавлюся античною трагедією, і вирішила побудувати драматургію за принципом власне хору. - Багатоголосся? - Ні, хору. Я вибрала вірші так, щоб вони звучали ніби в одній мелодії і, власне, єдине моє справжнє втручання це було їх розташувати. Я не дозволила собі нічого виправляти, от, як вони записані, так вони тут і є, мене кілька людей переконували, щоб я змінила імена, бо в мене є дуже багато віршів, де фігурує Алік. Я людина з Галичини, з цілковито україномовного середовища, у моєму колі немає російськомовних людей, і коли я почала перечитувати, вже ніби трошечки дистанціювавшись, і сама дивлюся: Алік, Алік, Алік. А тоді мені пояснили, що ім’я Алік перед війною в Києві було одним з найпоширеніших єврейських імен, це було приблизно як Оксана, Галя, Наталя. Але ще, крім цього, Аліком міг бути: Олексій, Олександр, Олег, Аркадій, п’ять чи шість імен складалися в скорочену форму Алік. І я просто в якийсь момент зрозуміла, що ці імена не можна правити, змінювати, коригувати, і власне ці Аліки всі лишилися. Я подумала, що просто на це не маю права, ця книжка для мене не є літературою, бо всі інші книжки я знаю, як писала, а цю я не знаю, як писала. - Я правильно розумію, у Бабиному Яру відбулася «підключка» і книгу писали ніби не ви, а щось чи хтось через вас? - (посміхається) Я людина сучасної цивілізації, критичного розуму і аналітик до того ж. Люди, які мене знають по віршах, не всі знають, що я пишу аналітику і вона є не найгіршою, тобто, у мене склад мислення науковця, і коли я говорю «підключка», я розумію всю дивність звучання цього слова для людини сучасної цивілізації. Але я ніяк інакше факту цієї книжки пояснити не можу. Якби я вибирала тему, про що писати, я б вибрала що завгодно, наприклад, тему Волинської трагедії, у нас в Жовкві своє гетто було – я могла б взяти цю тему теж. Я не знаю, чому саме ця тема, і для мене одним з потрясінь цієї книжки є те, що виявляться не лише я не можу її читати, а майже всі люди читають її дозами, по три-чотири вірші за раз. Я після цієї книжки кілька років хворіла, тобто, заплатила якусь свою ціну. ДУЖЕ ТІШУСЯ, ЩО Я РОЗДІЛИЛА ЦЮ НАГОРОДУ З ТАРАСОМ ПРОХАСЬКОМ. ВІН ДЛЯ МЕНЕ ОСОБИСТІСТЬ! - Але тим не менш, ваш внесок оцінений і ви отримали нагороду, визнання. У вас вже прийшло розуміння, що ви Шевченківська лауреатка? - Я скажу щиро, що дуже тішуся, що я розділила цю нагороду з Тарасом Прохаськом. Ми з ним познайомилися особисто відносно недавно насправді, років 10 тому, але я його читаю від його першої книжки і навіть ще раніше – від публікацій у «Четверзі». Він для мене завжди був легендою, бо у Львові всі дуже пам’ятають «Революцію на граніті», і Тарас, він про це не дуже говорить, але він був одним з тих, хто голодував. Причому, він був одним із організаторів, людиною, яка привезла з собою до Києва велику групу людей, які стали учасниками голодування. Він для мене особистість! Я сама би дала Шевченківську премію Тарасові. А у випадку цієї книжки, знову ж таки, якби була інша книжка, я би розуміла, що ця премія належить мені, а оскільки це така специфічна книжка, то я, звичайно щаслива, що ця книжка відзначена премією, але, я не думаю, що я відзначена. - Тобто, ви себе відчуваєте окремо від свого твору навіть у моменті нагородження? - Вона у мене ніби трошки окремо, бо я, справді, не знаю, як я її писала, це не є мої зусилля, це не є мої старання, це є моя певною мірою ціна, і от моя книжка, яка підписана моїм іменем. Напевне, видавець буде читати цю розмову і не дасть мені збрехати, я його кілька тижнів просила, щоб на обкладинці взагалі не фігурувало моє прізвище. Щоб прізвище було лише у вихідних даних, він наполіг, щоб було на обкладинці, бо говорить, якщо книжка без імені, то що це таке тоді? Белетристика чи мемуари? Мусить бути моє ім’я і прізвище як поета. Але якби можна було бути анонімною в цій ситуації, я би була, оце слово «голоси» - не випадково. Я себе з цією книжкою почуваю трохи таким радіоприймачем. Не хочу впадати в містику чи ще у щось, розумію, що розмова це розмова, але прочитаю ось цей вірш (тихо читає вголос): «я все ж таки це промовлю я все ж таки це прийму сказавши і не сказавши неначе ввійду у море війна означає безвість і болю страшну пітьму і ще означає відчай і голе коротке горе я був на дніпрі учора насправді не на дніпрі а просто здаля дивився на води його і хвилі горіло рудаве щастя дерев і човни старі ховалися під водою і гнили і чайки білі даремно шукали свідка на свій непташиний крик оплакуючи рибалок і просто загибель міста і я заридав нелюдськи та був прикусив язик а зараз я це промовлю: присутність завжди двоїста просвердлені намистини ми: хтось кулею наскрізь хтось нанизані намистини ми і жодна не е окремо і сонце стоїть так високо немов воно піднялось щоб місто згори побачити і як ми у ньому мремо і як ми у ньому ходимо дивитися на ріку тому що нас убивають аделька, мір’ям, дебора лежать у яру розстріляні я маю печаль таку що серце зробилось каменем і стала душа прозора і тоншає все і тоншає а це означає смерть і сутність її двоїста бо смерть це насправді разом з аделькою і деборою з мір’ям доки неба твердь і доки дніпро і кручі у досвідах поза часом». От, я бачу цю людину, це пенсіонер, вчитель і в нього Мір’ям – це дружина, а Аделька і Дебора – це діти і вони єврейки. Він українець і в нього прориваються українсько-літературні дискурси, отут Шевченка трошечки є, Дніпро і кручі, ще щось. Я просто бачу навіть його паличку, з якою він стоїть, бачу місце, з якого він на це дивиться, хоча я не знаю берегів Дніпра. Він – людина, яка не загинула, в цій книзі є кілька людей, які живі, але втратили все. Я говорю це до того, що у мене, як у письменника, взагалі немає уяви. Якщо подивитися мої інші тексти, то це тексти, написані через метафізику, але без уяви, я не можу вигадати хорошу історію, не знаю, як це сказати. У мене є чуттєвість, але немає образності вигадати ситуацію.