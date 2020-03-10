10 березня: народний календар і астровісник

Нині святого Тарасія; що робить зараз щука, чи позіхає борсук і чи варто сьогодні злитися.

Сьогодні Тарасія, архієпископа Константинопольського. Тарасій жив наприкінці VІІІ – початку ІХ століття й походив з аристократичної родини. Служив спочатку при імператорському дворі – секретарем імператриці Ірини. Власне вона й призначила майбутнього святого патріархом. Тарасій не надто палав бажанням приймати сан – він був людиною глибоко світською, але опиратися волі імператриці не наважився. Обійнявши високу духовну посаду, показав себе ревним поборником християнства, борцем з різноманітними єресями, зокрема й з іконоборцями, за що й був згодом канонізований. Він прожив довге життя й очолював Церкву 22 роки.

На Тарасія щука хвостом об лід б’є, до нересту готується. Серед усіх українських риб щука нереститься найпершою, лиш коли крига зійде, а температура води сягне 5 – 7 градусів. Після того хижачка міняє зуби. А ще на Тарасія у борсуків перше потомство з’являється, ведмедиця ліву лапу починає смоктати, а на Теплого Олекси остаточно прокидається й іде купатися, точнісінько як людина. Так казали колись гуцули.

Іменинники нині Тарас, Олександр, Мстислава, Микола.

16-17 місячні дні. Символ дня – прозорокрила бабка – та сама, що літає над жовтими блискучими калюжницями і гостролистими густими очеретами. Цей символ налаштовує нас на гармонію духа й тіла. Дуже чистий і світлий день в енергетичному плані. Якщо у вас щось не в порядку з власною совістю, якісь «таємні скелети» у шафі, то вони можуть несподівано заворушитися й випасти звідти в не надто слушний момент. Білий голуб перетвориться на чорного зловісного птаха й тоді спокою не жди: на серці буде важко, наче коти дряпають. Цього дня треба дотримуватися чистоти в усьому: у зовнішньому і внутрішньому. Чисте притягуватиме чисте, і навпаки. Добре займатися будь-якими фізичними вправами. А ще не варто поспішати і злитися.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: -19,8, а найтеплішим у 1914 році - +17.