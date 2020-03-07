7 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Феодора Тирона; кого запросять на весілля, до чого кукурікають півні та чи з’їсть Лев Місяця.

В суботу першої седмиці Великого посту вшановується пам’ять великомученика Теодора (Феодора) Тирона. Він був воїном у місті Амасьї Понтійській, що в Малій Азії (нині територія північної Туреччини). Над собою мав язичницьке начальство, котре примушувало його приносити жертву ідолам. Однак Теодор був непохитним у своїх релігійних переконаннях і відмовлявся виконувати сумнівні накази. За непослух його схопили, піддали тортурам і спалили на вогнищі. Сталося це близько 306 року за правління Римського імператора Галерія. Втім, історія на цьому не закінчується: 50 років по тому, імператор Юліан Відступник (361-363), бажаючи принизити християн, наказав очільнику Константинополя скроплювати в перший тиждень Великого Посту всю їжу на ринках міста ідоложертовною кров’ю. Святий Теодор, з’явившись уві сні архиєпископу Євдоксію, повелів тому оголосити всім християнам, щоби вони нічого не купували на міських ринках, натомість їли варену пшеницю з медом — коливо (кутю). Саме в пам’ять про цю подію Церква щороку й здійснює святкування в суботу першої неділі Великого посту. У навечір’я суботи, в п’ятницю, на Божественній Літургії Передосвячених Дарів після заамвонної молитви читається канон молитовний святому великомученику Теодору Тирону, складений преподобним Іоанном Дамаскіним. Після цього коливо благословляється і роздається вірянам. Святкування великомученику Теодору в суботу першої седмиці Великого Посту вперше описав патріарх Константинопольський Нектарій (381-397).

Сова кричить на Тирона — хтось скоро помре; собаки всю ніч гавкають — чекай запрошення на весілля. Півні кукурікають — зміниться погода.

Іменинники сьогодні Опанас, Володимир, Іван, Михайло, Ірина, Єлизавета.

13-14 місячні дні. Місяць у Левові. Пречудовий в енергетичному плані час. Гарна нагода аби звільнитися від ваги минулого і отримати сили для майбутнього; безжально викорчовуйте бур’яни, звільняючи місце для квітучого саду. День фізичного навантаження і рішучості, живого продуктивного спілкування як із рідними і близькими, так і незнайомими людьми. У 14-ий місячний день Місяць набирає свою повну силу, отже жінки можуть зайнятися різними косметичними процедурами, зокрема й омолоджувальними. Таланитиме в усьому, що пов’язане з використанням джерел інформації. Але не варто розтрачувати власну безцінну енергію на дрібниці.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1964 році: –24,9, а найтеплішим у 1995 - +16,3.