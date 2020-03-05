Американський еквілібрист пройшов по канату над кратером діючого вулкана

Американський еквілібрист Нік Валленда з жердиною в руках пройшовся по канату, натягненому над наповненим лавою кратером активного вулкана Масая в Нікарагуа.

Про це він повідомив у Twitter, опублікувавши також відео трюку.

Трюк зайняв приблизно 31 хвилину.

What would you be thinking if you were in Nik's shoes right now? #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/uXFQH2ujWD — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020

Аби захиститися від випарів, Валленда використав респіратор. Також прохід по канату він робив зі страховкою.

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, минулого року Валленда та його сестра Ліяна пройшли над Таймс-сквер в Нью-Йорку по канату, натягнутому на висоті 25 поверху.

Варто зазначити, що Валленда є володарем шести рекордів Книги рекордів Гіннесса за різні вчинені ним акробатичні трюки.

Він найбільше відомий як перша людина, що пройшла по канату, розтягнутому через весь Ніагарський водоспад.

У червні 2013 року Ніку підкорився Гранд-Каньйон, який він перейшов по канату без страховки.