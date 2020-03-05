Американський еквілібрист пройшов по канату над кратером діючого вулкана

Американський еквілібрист пройшов по канату над кратером діючого вулкана

Фото, відео
Укрінформ
Американський еквілібрист Нік Валленда з жердиною в руках пройшовся по канату, натягненому над наповненим лавою кратером активного вулкана Масая в Нікарагуа.

Про це він повідомив у Twitter, опублікувавши також відео трюку.

Трюк зайняв приблизно 31 хвилину.

Аби захиститися від випарів, Валленда використав респіратор. Також прохід по канату він робив зі страховкою.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого року Валленда та його сестра Ліяна пройшли над Таймс-сквер в Нью-Йорку по канату, натягнутому на висоті 25 поверху.

Варто зазначити, що Валленда є володарем шести рекордів Книги рекордів Гіннесса за різні вчинені ним акробатичні трюки.

Він найбільше відомий як перша людина, що пройшла по канату, розтягнутому через весь Ніагарський водоспад.

У червні 2013 року Ніку підкорився Гранд-Каньйон, який він перейшов по канату без страховки.

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