У США вийшов документальний фільм про братів Кличків

Легендарні українські боксери Віталій та Володимир Клички стали головними героями документальної стрічки, яка вийшла в США.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Назва картини - Blends in-the-ring, що можна перекласти як "Гармонія в рингу".

Знамениті українські чемпіони асоціюються у шанувальників спорту з м'язами, силою та азартом. Але навіть успішним та безстрашним людям щодня доводиться стикатися зі звичайними речами і життєвими проблемами, долаючи щоденні виклики. Про це - фільм, в якому брати Клички постають з несподіваного боку.