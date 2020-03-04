Говоримо з фронтменом гурту "Без обмежень"

Рок-співак Сергій Танчинець розповів про свої цінності, на кого ставив у нацвідборі до Євробачення та вікові обмеження для одруження.

"Громадянська позиція для мене - це просто норма. Й для мене просто дико, коли людина у ХХІсторіччі не орієнтується у тому, що відбувається навколо неї, але ще страшніше, що вона просто не бачить нічого," - вважає гість.

Окрім того, Сергій Танчинець впевнений, що якіснішого українського музичного контенту зараз стає усе більше, бо зростає попит.

"Без обмежень" - це не просто провокаційно-влучна назва. "Зазвичай усі чомусь звикли вважати, що усе відбувається як у якомусь голівудському фільмі, типу - заснув "no name", а прокинувся вже "зіркою", а насправді усе відбувається набато розтягнутіше у часі...". Цього року стався черговий оберт 21-річної довгого шляху гурту із Закарпаття.